Louis VLAVONOU reçoit les félicitations de parlementaires russes

Une délégation de parlementaires russes conduite par Nikolay V. NOVICHKOV, député de l’Assemblée fédérale de Russie, responsable du groupe d’amitié Russo-Afrique était au cabinet du président de l’Assemblée nationale Louis VLAVONOU dans la matinée de ce mercredi 22 février 2023. La délégation est allée féliciter le nouveau président du parlement béninois.

Nikolay V. NOVICHKOV, député de l’Assemblée fédérale de Russie, responsable du groupe d’amitié Russo-Afrique était au cabinet du président de l’Assemblée nationale Louis VLAVONOU. L’objet de la visite est de féliciter le nouveau président de l’Assemblée nationale du Bénin, et lui transmettre l’invitation de son homologue de la Russie pour sa participation à la Conférence parlementaire qui se tiendra à Moscou du 19 au 20 mars prochain. « La participation à la conférence en mars sera importante dans la relation Russo-Béninoise. Nous sommes au Bénin depuis deux jours et nous ressentons constamment la chaleur béninoise. Nous avons l’intention d’actualiser nos relations avec l’Afrique, et le Bénin joue un rôle très important dans cette réactualisation », a confié le chef de la délégation qui espère « un fort développement des relations dans les prochains mois ».

Hier mardi 21 février, Louis VLAVONOU a reçu les félicitations de son homologue chinois à travers l’ambassadeur de la Chine près le Bénin.

F. A. A.

22 février 2023 par