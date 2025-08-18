Louis VLAVONOU fait Dignitaire de la Cour royale de Savalou

Le président de l’Assemblée nationale a reçu une distinction spéciale, samedi 16 août 2025, lors des manifestations officielles marquant l’édition 2025 de la fête de l’igname à Savalou, dans le département des Collines. M. Louis VLAVONOU a été élevé au rang de Dignitaire de la Cour royale par Sa Majesté Dada GBAGUIDI XV.

La nouvelle igname célébrée à Savalou. L’édition 2025 de cette fête identitaire de la communauté Mahi a mobilisé un parterre de personnalités dont le président de l’Assemblée nationale, Louis VLAVONOU, élevé à l’occasion, au rang de Dignitaire de la Cour royale.

Parrain du président du Conseil économique et social (CES), un digne fils de Savalou selon le roi, Louis VLAVONOU a rehaussé de sa présence, toutes les festivités de cette édition de la fête de l’igname. D’où la distinction qui lui est décernée, et marquée par le port symbolique du pagne tissé, et la recade mise à sa disposition.

Savalou, terre de tolérance et de dialogue

« La fête de l’igname, loin d’être une simple réjouissance, est un acte de reconnaissance à la nature, à la terre nourricière. Le 15 août, chez nous, a une résonance particulière car il coïncide avec la fête de l’Assomption.

Deux célébrations : l’une de traditions et l’autre des religions importées. Ainsi, Savalou est et demeure une terre de tolérance et de dialogue », a déclaré Claude Gbèdonougbo GBAGUIDI, coordonnateur du gouvernement royal, transmettant le message de Sa Majesté le roi Dada GBAGUIDI XV.

Délidji HOUINDO, maire de Savalou et Saliou ODOUBOU, préfet des Collines, ont exprimé leur satisfaction pour cette fête qui chaque année, honore la commune de Savalou et par-delà, tout le département des Collines.

Pour le président du CES, fils de Savalou, « chaque fête de l’igname est un moment unique qui rappelle la prospérité, le renouveau et la protection de des récoltes ». M. Conrad GBAGUIDI s’est dit fier de voir cette fête rayonner au-delà de Savalou. Digne fils de la localité, il a réitéré le soutien de l’institution qu’il préside à accompagner toute initiative visant à faire rayonner culturellement Savalou.

Manifestations culturelles et cultuelles, consultations divinatoires, chants et danses des religions endogènes, et plusieurs autres activités ont marqué cette édition de la fête de l’igname à Savalou.

