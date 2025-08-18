lundi, 18 août 2025 -

531 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :     Bourse régionale :Le Bénin lève 33 milliards FCFA sur le marché financier de l’UMOA :     Bourse régionale :Le Bénin lève 33 milliards FCFA sur le marché financier de l’UMOA :    

Fête de l’igname 2025

Louis VLAVONOU fait Dignitaire de la Cour royale de Savalou




Le président de l’Assemblée nationale a reçu une distinction spéciale, samedi 16 août 2025, lors des manifestations officielles marquant l’édition 2025 de la fête de l’igname à Savalou, dans le département des Collines. M. Louis VLAVONOU a été élevé au rang de Dignitaire de la Cour royale par Sa Majesté Dada GBAGUIDI XV.

La nouvelle igname célébrée à Savalou. L’édition 2025 de cette fête identitaire de la communauté Mahi a mobilisé un parterre de personnalités dont le président de l’Assemblée nationale, Louis VLAVONOU, élevé à l’occasion, au rang de Dignitaire de la Cour royale.

Parrain du président du Conseil économique et social (CES), un digne fils de Savalou selon le roi, Louis VLAVONOU a rehaussé de sa présence, toutes les festivités de cette édition de la fête de l’igname. D’où la distinction qui lui est décernée, et marquée par le port symbolique du pagne tissé, et la recade mise à sa disposition.

Savalou, terre de tolérance et de dialogue
« La fête de l’igname, loin d’être une simple réjouissance, est un acte de reconnaissance à la nature, à la terre nourricière. Le 15 août, chez nous, a une résonance particulière car il coïncide avec la fête de l’Assomption.

Deux célébrations : l’une de traditions et l’autre des religions importées. Ainsi, Savalou est et demeure une terre de tolérance et de dialogue », a déclaré Claude Gbèdonougbo GBAGUIDI, coordonnateur du gouvernement royal, transmettant le message de Sa Majesté le roi Dada GBAGUIDI XV.

Délidji HOUINDO, maire de Savalou et Saliou ODOUBOU, préfet des Collines, ont exprimé leur satisfaction pour cette fête qui chaque année, honore la commune de Savalou et par-delà, tout le département des Collines.

Pour le président du CES, fils de Savalou, « chaque fête de l’igname est un moment unique qui rappelle la prospérité, le renouveau et la protection de des récoltes ». M. Conrad GBAGUIDI s’est dit fier de voir cette fête rayonner au-delà de Savalou. Digne fils de la localité, il a réitéré le soutien de l’institution qu’il préside à accompagner toute initiative visant à faire rayonner culturellement Savalou.

Manifestations culturelles et cultuelles, consultations divinatoires, chants et danses des religions endogènes, et plusieurs autres activités ont marqué cette édition de la fête de l’igname à Savalou.

Quelques images

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

18 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




Le gouvernement exprime sa compassion et annonce une enquête


17 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le gouvernement béninois a réagi après le grave accident de circulation (…)
Lire la suite

« L’ANIP n’a pas encore communiqué de statistiques »


17 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’Agence nationale d’identification des personnes (ANIP) n’a encore (…)
Lire la suite

Voici les conditions d’agrément pour le placement de main-d’œuvre


17 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Ministre du Travail et de la Fonction Publique à travers un Arrêté (…)
Lire la suite

3 personnes condamnées pour trafic de drogue


15 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (…)
Lire la suite

Zoom sur le marché de gros d’Akassato


15 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Érigé sur une superficie de 168 hectares, à Zopah à Abomey-Calavi, le (…)
Lire la suite

Des travaux de forages en cours sur le champ pétrolifère Sèmè


15 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Après plus d’un quart de siècle d’inactivité, le champ pétrolifère (…)
Lire la suite

Effondrement du pont Gbessassi–Bouca


14 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le pont reliant Gbessassi et Bouca dans la commune de Kalalé s’est (…)
Lire la suite

Un ouvrier interpellé pour vol sur le chantier de la nouvelle Cité de Ouèdo


14 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les éléments de la Police républicaine ont procédé, mardi 12 août 2025, (…)
Lire la suite

Inauguration d’une unité de transformation de mangues à Natitingou


14 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Un complexe moderne dédié à la transformation des mangues en produits à (…)
Lire la suite

La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août


14 août 2025 par Akpédjé Ayosso
La Commission électorale nationale autonome (CENA) rencontre le (…)
Lire la suite

91 hygiénistes rejoignent les hôpitaux béninois


14 août 2025 par Marc Mensah
Le Ministère de la Santé a annoncé le recrutement de 91 hygiénistes de (…)
Lire la suite

Les candidats invités à consulter leur centre et date de composition


13 août 2025 par Akpédjé Ayosso
Les candidats aux examens nationaux de Licence, session 2025, peuvent (…)
Lire la suite

Décès d’un journaliste de Su Tii Dera Fm


13 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le chef programme radio de Su Tii Dera Fm à Nikki, Babio Mikaïla Adam, (…)
Lire la suite

L’installation de Sidi Ould Tah prévue le 1er septembre


13 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Mauritanien Sidi Ould Tah prendra officiellement ses fonctions de (…)
Lire la suite

Grave accident de circulation à Tamarou


13 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Un accident de la route s’est produit, ce mercredi 13 août 2025, à (…)
Lire la suite

Le CNIN interpelle un TikTokeur pour cybercriminalité


12 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Centre National d’Investigation Numérique (CNIN) a procédé a (…)
Lire la suite

Le procès du SG de la FBB renvoyé au 14 octobre


12 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le secrétaire général de la Fédération béninoise de boxe (FBB), a (…)
Lire la suite

AFG Assurances offre l’assurance voyage la plus abordable du marché


12 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Depuis le 1er juillet 2025, AFG Assurances Bénin rend l’assurance (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires