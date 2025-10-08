Louis VLAVONOU, élevé au grade de Docteur Honoris Causa de l’UPAO

Désormais, le Président de l’Assemblée nationale, Louis Gbèhounou VLAVONOU, porte le titre de Docteur Honoris Causa et devient la première personnalité politique à qui l’Université Protestante de l’Afrique de l’Ouest (UPAO) décerne ce prestigieux titre au Bénin. La cérémonie de remise de titre, rehaussée par l’animation de la chorale "Voix glorieuse", a eu lieu ce vendredi 03 octobre 2025 sur l’esplanade intérieure du Palais des Gouverneurs à Porto-Novo, en présence de différentes personnalités politico-administratives et du monde universitaire. Avec cette distinction, c’est une nouvelle page qui s’ouvre pour le nouveau Docteur, pour qui la Providence divine ne fait jamais défaut.

Le cercle des Docteurs de l’Université Protestante de l’Afrique de l’Ouest (UPAO) s’est agrandi. Ce furent des moments symboliques dont les temps forts sont : l’office religieux, le discours inaugural, la lecture solennelle de la délibération, le discours d’éloge, le port de la toge, la remise du certificat d’admission, la signature du registre académique, le discours de réception du nouveau Docteur et les salutations d’usage suivies de photos.

Aux côtés du nouveau Docteur pour cette cérémonie de remise de titre, figuraient en première loge : M. Victor Dassi ADOSSOU, président de la Cour suprême, Mme Ismath BIO TCHANE MAMADOU, présidente de la Cour des comptes, M. Pascal ESSOU, Médiateur de la République, M. Edouard LOKO, président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC), l’honorable David Godonou HOUINSA, Deuxième secrétaire parlementaire, M. Charlemagne YANKOTY et M. Franck OKPEITCHA, respectivement maire de Porto-Novo et maire d’Ifangni.

Étaient également présents à ce moment œcuménique : l’épouse du récipiendaire, Mme Apolline VLAVONOU, ses enfants, ses parents, amis et proches ainsi que les responsables et toute la communauté parlementaire.

Enfin, le Président du Conseil d’Administration de l’Université Protestante de l’Afrique de l’Ouest, le Recteur de l’Université Protestante de l’Afrique de l’Ouest (UPAO), les membres du Conseil scientifique doctoral de ladite université, le Directeur de l’école doctorale de théologie de l’UPAO, les membres du corps professoral de l’UPAO, les Révérends pasteurs de l’Église Protestante méthodiste du Bénin, les Révérends pères, prêtres de l’Église catholique, les officiers et sous-officiers de l’administration douanière… étaient également témoins de la Providence divine.

Une distinction historique et providentielle

"La Providence divine ne m’a jamais fait défaut". C’est le titre d’un ouvrage du nouveau Docteur publié en août 2020. Cette nouvelle distinction vient ainsi lui donner raison puisqu’effectivement Dieu agit toujours en lui. Lors de l’office religieux, marqué par la lecture de l’évangile selon Saint Matthieu 25, 14-29, suivie de la méditation et de la prédication, le célébrant a béni le Seigneur pour tout ce qu’il fait dans la vie du récipiendaire et a déclaré, par ailleurs, que c’est une grâce de la Providence divine. Pour lui, l’UPAO a porté son choix sur le Président VLAVONOU parce qu’il est un serviteur de la nation. Il a conclu en invitant les uns et les autres à marcher sur les traces du nouveau Docteur HC, qui a mis son génie et son talent au service de la nation.

Dans son discours inaugural après l’office religieux, Timothée AGONMAN GANDONOU, Recteur de l’UPAO, n’a pas caché la fierté et la reconnaissance de l’université envers le récipiendaire. Pour lui, en décernant le titre de Docteur HC – un prestigieux titre – au Président VLAVONOU, l’UPAO a posé un acte historique et rendu hommage à un homme d’exception dont les actions et le militantisme en politique constituent un véritable terreau pour le développement et la paix.

Avec ce titre, le président Louis VLAVONOU devient ainsi la 10ᵉ personnalité distinguée par l’UPAO et la première personnalité politique à qui le titre de Docteur HC est décerné au Bénin. C’est ce qui ressort de la lecture solennelle de la délibération par Dr Maxime SÈTONDJI, directeur de l’École doctorale de théologie de l’UPAO.

S’en est suivi le discours d’éloge prononcé par le professeur Jean-Claude HOUNMÈNOU, Vice-président de l’UPAO, au nom du Conseil scientifique et doctoral. Dans ce discours, le héros du jour est présenté sous un triple profil : professionnel, politique et scientifique. Après avoir retracé le parcours professionnel du récipiendaire, le professeur HOUNMÈNOU a rappelé qu’« au plan politique, de 2003 à nos jours, il a été élu sans discontinuité six fois député par les populations de sa région. À la 5ᵉ fois, il fut élu président de l’Assemblée nationale et y sera réélu en 2023 au perchoir... ». Derrière cet homme public qu’il est, le président VLAVONOU est le pilier d’une famille, a précisé le vice-président de l’UPAO, avant d’ajouter un pan de son parcours scientifique : « L’homme que nous honorons aujourd’hui est un intellectuel passionné par les études, l’enseignement et la recherche. C’est un formateur reconnu, rigoureux, un chercheur, un amoureux de la science et auteur de plusieurs publications… ».

Gratitude

Prenant la parole, le nouveau Docteur HC a exprimé sa gratitude à l’UPAO qui a bien voulu lui décerner ce titre qu’il dédie à la Douane, à l’Assemblée nationale et aux députés. Le président a salué l’audace et la vision de l’UPAO :

« Recevoir le titre de Docteur Honoris Causa – Docteur en l’honneur de la cause – est un honneur qui me touche au plus profond de mon être, d’autant plus que, selon les informations dont je dispose, je suis la première personnalité à qui votre université décerne ce titre honorifique. Il représente, non pas une consécration personnelle, mais le symbole d’une reconnaissance collective pour le travail acharné au service de la Nation et de l’idéal démocratique. Je voudrais saluer l’audace et la vision de l’UPAO, une institution qui, par son engagement pour la formation éthique et intellectuelle, incarne l’espoir d’une Afrique de l’Ouest éclairée. En effet, faut-il le rappeler, l’excellence du travail, l’engagement social et la quête du bien commun ainsi que la culture de la paix constituent des valeurs que vous transmettez à la jeunesse à travers l’enseignement donné dans votre prestigieuse Université. À ce titre, vous êtes un laboratoire des consciences et un creuset des élites dont notre sous-région a besoin pour son développement. C’est pourquoi, Monsieur le Recteur, je vous suis reconnaissant de m’ouvrir symboliquement les portes de votre illustre institution. Cette distinction est aussi un hommage rendu à l’Administration douanière et singulièrement à l’École Nationale des Douanes, à l’Assemblée nationale que j’ai l’honneur de présider, à tous les députés, et aux fonctionnaires parlementaires qui, jour après jour, œuvrent pour le renforcement de notre État de droit. »

Des liens forts

Poursuivant son mot, le nouveau Docteur HC a ouvert une parenthèse sur les liens forts qui doivent exister entre le savoir et le pouvoir politique. Ce qui l’a amené, dans le cadre du Parlement, à créer l’Institut parlementaire du Bénin (IPaB) dédié, selon lui, à la recherche parlementaire :

« L’Université et l’Assemblée nationale, bien que distinctes, partagent une vocation essentielle : celle de construire l’avenir. L’une façonne les esprits, l’autre les lois. C’est d’ailleurs pour cette évidence, en plus de mon attachement à la formation et à la recherche, que j’ai créé ici, à l’Assemblée nationale, l’Institut parlementaire du Bénin (IPaB), qui partage les mêmes vocations. »

Pour soutenir sa position, il a ajouté plus loin que, face aux défis auxquels est confrontée la sous-région, « le législateur a besoin de l’expertise et de la clairvoyance du monde académique. Nous devons tisser des liens encore plus forts entre le savoir scientifique et la décision politique. Le Parlement a la charge de transformer les idéaux en réalités juridiques ; l’Université a la charge de nourrir ces idéaux par la recherche et la pensée critique. Ce dialogue constant est la clé de notre progrès commun. »

Il a conclu son propos par des conseils aux étudiants de l’UPAO et aux élèves douaniers, ainsi qu’un clin d’œil à la Vierge Marie, dont on célèbre actuellement le mois dans l’Église catholique.

Tout sur « Docteur honoris causa »

Un docteur honoris causa est une personnalité qui reçoit un diplôme honorifique d’une université en reconnaissance de ses services éminents rendus aux sciences, aux lettres, aux arts ou à la société. C’est un titre prestigieux qui manifeste l’appréciation publique pour la contribution exceptionnelle d’une personne et renforce les liens de l’université avec des personnalités inspirantes. Le terme vient du latin et signifie « pour l’honneur ». Il existe depuis le XIXᵉ siècle, en particulier en France, où il a été institué en 1918. Ce sont les universités qui décernent ce titre à des personnes ayant apporté une contribution remarquable à la culture, à la science, à l’art ou au progrès de la société.

