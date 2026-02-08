Louis KOUKPEMEDJI renonce à ses fonctions de DG de la SoBAPS

Elu député dans la 20e Circonscription électorale au terme de l’élection législative du 11 janvier 2026, Louis D. KOUKPEMEDJI, directeur général de la Société béninoise d’approvisionnement pharmaceutique et des services (SoBAPS), a renoncé à ses fonctions, et siégera au Parlement.

Se conformant aux dispositions légales, Louis D. KOUKPEMEDJI a renoncé à ses fonctions de directeur général de la Société béninoise d’approvisionnement pharmaceutique et des services. Il va désormais se consacrer à son mandat de député à l’Assemblée nationale, 10e législature. Cette décision selon le parlementaire, est motivée par le choix des populations à la base qui ont souhaité qu’il siège à l’Assemblée nationale pour porter leur voix.

Dans une interview à la presse, il a exprimé ses remerciements au chef de l’Etat Patrice Talon pour la confiance placée en sa personne depuis bientôt 6 ans. Il a également exprimé ses remerciements au ministre de la santé, Benjamin Hounkpatin, et le conseil d’administration de la SoBAPS. « Ce fut une joie de travailler à leurs côtés. Ce fut un sincère honneur d’avoir travaillé à leurs côtés et surtout d’avoir appris. Je voudrais continuer à compter sur leur appui et leurs conseils pour cette mission », a confié l’élu de la 20e CE.

Après la cérémonie officielle d’installation, les députés se retrouvent dans une heure pour l’élection des membres du bureau.

F. A. A.

8 février 2026 par ,