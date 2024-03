Loto-Popo toujours leader au terme de la 8e journée

Le championnat professionnel béninois était à sa 8e journée ce week-end. Malgré sa défaite 1-0 face à Cavaliers FC, Loto Popo est toujours premier au classement.



En effet, au terme des rencontres disputées pour cette huitième journée, le fauteuil ne change pas de propriétaire, mais plusieurs chamboulements sont survenus à bien d’autres places. Découvrez les résultats de la 8e journée de Ligue Pro :

AS COTONOU (2-0) AYÉMA FC

BANI GANSÉ (2-0) DYNAMO D’ABOMEY

CAVALIERS FC (1-0) LOTO-POPO

DADJÈ FC (2-1) TAKUNNIN FC

JS POBÈ (1-1) REQUINS FC

ESPOIR FC (1-0) DAMISSA FC

COTON FC (1-0) SOBEMAP FC

DRAGONS FC (1-0) ASPAC

Le classement complet après la 8e journée :

1er Loto-Popo FC 17 pts +08

2e Dadjè FC 16 pts +04

3e Bani Gansé FC 16 pts +01

4e Dragons FC 14 pts +02

5e SOBEMAP FC 14 pts +02

6e AS Cotonou 12 pts +03

7e Coton FC 12 pts +01

8e US Cavaliers FC 11 pts +01

9e Espoir FC 11 pts -03

10e Dynamo d’Abomey 10 pts +00

11e Ayema FC 10 pts +00

12e AS Takunnin 09 pts -02

13e JS Pobè FC 09 pts -04

14e Requins FC 06 pts -04

15e ASPAC FC 05 pts -03

16e Damissa FC 04 pts -06

J.S

18 mars 2024 par ,