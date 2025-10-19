dimanche, 19 octobre 2025 -

Football

Loto Popo dédie une victoire émouvante à Sidy Diakhaté




Malgré le choc émotionnel provoqué par la disparition de Sidy Diakhaté, Loto Popo a effectué une entrée triomphale de championnat s’imposant à ASVO FC.

Trois buts à zéro, c’est le score final de la rencontre entre Loto Popo et ASVO FC. Cette victoire en début de championnat est dédiée Sidy Diakhaté, joueur sénégalais enlevé à leur affection.
A travers un message, le club a salué le courage et la combativité du jeune affectueusement appelé « le Vaillant ». « Cette victoire, c’est pour toi Sidy. Tu resteras à jamais l’une de nos flammes les plus ardentes », a publié le club sur sa page Facebook.
Le joueur défunt incarnait selon le club, le symbole d’un joueur talentueux, engagé et humaniste.

F. A. A.

19 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




