Loto Popo dédie une victoire émouvante à Sidy Diakhaté

Malgré le choc émotionnel provoqué par la disparition de Sidy Diakhaté, Loto Popo a effectué une entrée triomphale de championnat s’imposant à ASVO FC.

Trois buts à zéro, c’est le score final de la rencontre entre Loto Popo et ASVO FC. Cette victoire en début de championnat est dédiée Sidy Diakhaté, joueur sénégalais enlevé à leur affection.

A travers un message, le club a salué le courage et la combativité du jeune affectueusement appelé « le Vaillant ». « Cette victoire, c’est pour toi Sidy. Tu resteras à jamais l’une de nos flammes les plus ardentes », a publié le club sur sa page Facebook.

Le joueur défunt incarnait selon le club, le symbole d’un joueur talentueux, engagé et humaniste.

