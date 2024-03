Loto 5/90 offre une 2è chance aux tickets non gagnants

Les parieurs du Loto 5/90 ne doivent plus jeter leurs tickets non gagnants d’un montant de 10.000 FCFA et plus. Ces tickets peuvent faire gagner de nombreux lots dans le cadre d’un tirage public des numéros gagnants organisé par la Loterie Nationale du Bénin (LNB).

Grande Promotion sur le Loto 5/90 ! Conservez vos tickets non gagnants d’un montant de 10.000 FCFA et plus, échangez ensuite ces tickets non gagnants contre les titres de participation prénumérotés dans les points de vente agréés de la LNB SA.

Le tirage public des numéros gagnants vous fera gagner des lots : Bols en série de 3 pièces- Sacs de voyage – Motos – Pagnes ½ pièce wax hollandais – Rechauds à gaz 3 feux – Réfrigérateurs – Bols en série de 4 pièces.

A la suite des 1er, 2è et 3è tirage, un autre tirage est prévu pour le vendredi 15 mars 2024 à Cotonou.

Le 5è tirage aura lieu le 6 avril 2024 au Rond-point de Djidjè à Cotonou.

Loto 5/90 est un jeu de hasard qui consiste à tirer successivement au sort cinq (05) boules parmi quatre-vingt-dix (90) numérotées de 1 à 90. Parmi les 90 boules donc, 5 sont tirées au sort à l’aide d’une machine chaque fois que le jeu est organisé.

Pour jouer, le client choisit d’abord une forme de pari. Il sélectionne ensuite ses numéros de chance. Il fait enfin sa mise et reçoit son titre de participation au jeu (ticket).

C’est jusqu’à 45 000 fois la mise. Exemple : pour 5 bons numéros joués à 100 F en NAP5 seulement, le parieur gagne 4 500 000 F CFA.

Loto 5/90 ! Jouez, misez pour avoir des gains et même des lots au tirage public.

