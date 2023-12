Lorient soutient Aiyegun Tosin victime de racisme

L’international Guépard du Bénin Tosin Aiyegun, est victime de racisme depuis la défaite de Lorient face à l’Olympique de Marseille. Ce vendredi, son club le FC Lorient, est sorti de silence en lui apportant tout le soutien nécessaire à travers un communiqué officiel.

Aiyegun Tosin a montré il y a trois jours, la capture d’écran d’un message privé plein de racisme et de haine dirigé vers sa fille de quatre ans qu’il avait reçu après la défaite de Lorient au Moustoir contre l’OM. Le joueur témoigne ceci sur son compte Instagram : « J’en ai plus d’une fois par semaine. Le racisme n’a pas commencé avec moi. Il existe depuis longtemps. Mais ça ne me fait rien. Parce qu’on a beau faire des interviews ou des communiqués de presse, rien ne change. Cela sera toujours pareil. Je ne peux pas être affecté par ça. Même en Suisse, j’en recevais. Ce n’est pas qu’en France. C’était là avant que je naisse, et ça sera là après moi. […] Ça ne sert à rien de me casser la tête, même si ça fait mal de recevoir ce genre de messages. Les gens disent ce qu’ils veulent, mais cela ne m’affecte pas, car je suis fier d’être noir. Pour moi, on est tous pareils. […] Il faut sensibiliser parce que parler d’une petite comme ça, qui ne sait rien, ça fait mal. », a-t-il écrit.

Un message de Aiyegun Tosin qui aura suscité la réaction de ses fans sur les réseaux sociaux. On peut y lire des messages de soutien à l’attaquant béninois de partout. Et le plus marquant est celui venant du FC Lorient. Dans un communiqué officiel, le club français soutient fortement son joueur.

"Après la rencontre face à l’Olympique de Marseille, notre joueur Aiyegun Tosin a été la cible de propos racistes sur son compte Instagram. Le club tient à apporter son soutien à Aiyegun et dénonce avec fermeté toutes les insultes racistes et tous les discours haineux. Actif depuis de nombreuses années, notamment à travers ses actions citoyennes auprès des différents publics, le FC Lorient continuera à s’engager et poursuivra ses efforts dans la lutte contre le racisme et toutes formes de discrimination.", lit-on sur le site officiel du club.

Le peuple béninois est derrière son Guépard, Tosin Aiyegun.

J.S

16 décembre 2023 par ,