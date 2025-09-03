Lokossa se mobilise pour le candidat du peuple

Ce mercredi 3 septembre 2025, Lokossa, la ville de l’espérance, s’est transformée en un haut lieu de célébration politique.

La population de Lokossa s’est rassemblée massivement, ce mercredi 3 septembre 2025, pour exprimer sa reconnaissance envers le Chef de l’État, suite à la désignation de Romuald Wadagni comme candidat de la mouvance présidentielle pour 2026.

Dès les premières heures du matin, le stade de la ville de l’espérance a commencé à se remplir. Chants, danses, drapeaux et ovations rythmaient l’ambiance. Des familles entières ont fait le déplacement, habillées aux couleurs nationales, prêtes à vivre un moment fort.

Pour de nombreux habitants, cette journée représente plus qu’un événement politique. Elle incarne une reconnaissance partagée pour les actions du Président Talon et une adhésion au profil de Romuald Wadagni, perçu comme une figure de compétence, de jeunesse et de continuité.

« Ce choix inspire confiance. C’est un signe fort que l’avenir est entre de bonnes mains », témoigne un participant rencontré sur place.

