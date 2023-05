Localités et heures de coupure du courant du 22 au 31 mai

La Société Béninoise d’Energie Electrique (SBEE) a annoncé des perturbations dans la fourniture de l’énergie électrique dans plusieurs localités du Nord Bénin et dans la zone Sud Est de Cotonou dans la période du 22 au 31 mai 2023.

La fourniture de l’énergie électrique sera interrompue dans les localités de Bembèrèkè, Béroubouay, Kandi, Ségbana, Gogounou, Malanville et environs du 22 au 26 mai 2023 de 09 heures à 14 heures et du 27 au 31 mai 2023 à Kandi, Ségbana, Gogounou puis Malanville.

Selon un communiqué de la Société Béninoise d’Energie Electrique (SBEE) en date du 21 mai 2023, les perturbations sont liées à des travaux de maintenance prévus par la Communauté Electrique du Bénin (CEB) sur ses lignes de transport Haute-Tension.

Des interruptions dans la fourniture de l’énergie électrique seront également observées le mercredi 24 mai de 11 heures à 15 heures aux quartiers Agla, Fiyégnon, Togbin et environs, Tokplégbé et environs sis à Cotonou en raison des travaux d’entretien sur le réseau de la SBEE.

