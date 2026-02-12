jeudi, 12 février 2026 -

Services urbains

Livraison à moto, un secteur en pleine expansion à Cotonou




Dans les grandes villes du Bénin, notamment Cotonou et Abomey-Calavi, la livraison à moto s’est imposée comme un service clé, porté par des jeunes à la recherche de revenus, des commerçants en ligne en pleine expansion et des clients à satisfaire.

Il est 12h15. Le jeune Yves quitte Tankpè, commune d’Abomey-Calavi, pour livrer un repas à Cotonou. À l’arrière de sa moto, un sac est solidement attaché. Casque sur la tête, regard rivé sur la circulation, il doit livrer trois clients au plus tard à 13 heures. Chaque minute compte pour respecter les délais.

À Cotonou, Abomey-Calavi et dans les environs, la livraison à moto est devenue omniprésente. Repas, vêtements, colis : tout circule désormais sur deux roues. Avec les embouteillages et les longues distances, la moto se distingue par sa rapidité et son coût relativement abordable. Restaurants, vendeurs en ligne et particuliers s’appuient sur ces livreurs pour satisfaire leur clientèle.

«  Je fais cette activité depuis plus de deux ans. Après le Baccalauréat, il fallait trouver quelque chose à faire. J’ai commencé avec de petites courses. Je livre pour des clients un peu partout à Cotonou et à Abomey-Calavi avec un agenda bien établi. Ce que je gagne me permet de subvenir à mes besoins du quotidien  », explique Yves Donkpègan, livreur à moto.

Comme lui, plusieurs jeunes se sont lancés dans la livraison à moto pour joindre les deux bouts. «  Je suis étudiant, mais je fais ça pour gagner ma vie. C’est devenu mon activité secondaire. Je travaille beaucoup plus le week-end. C’est à partir de 500 FCFA. En semaine, je gagne environ 8 000 à 15 000 FCFA quand je suis vraiment sollicitée  », confie Arnaud, livreur.

Certains jeunes tentent de structurer leur activité. «  Après une année, j’ai réussi à mobiliser d’autres personnes pour créer une petite entreprise grâce à l’aide de mon père. Actuellement, nous sommes huit et notre objectif est de devenir une société de livraison de référence au Bénin  », raconte Gérard Z, jeune entrepreneur.

La vente en ligne, boostée par la livraison

Pour les commerçants et revendeurs, la livraison à moto est devenue un service incontournable. Selon Myriam Ayéna, vendeuse en ligne, la livraison permet d’atteindre une clientèle plus large. «  Il y a des clients qui ne peuvent pas se déplacer, donc on les livre. Depuis plus d’un an, j’ai réussi à avoir beaucoup de clients grâce à mes ventes en ligne. Je vends plus en ligne qu’en boutique  », confie-t-elle.

N’ayant pas les moyens d’ouvrir une boutique, Solange Da Costa a dû solliciter des jeunes pour livrer ses clients. «  Je le faisais moi-même. J’ai finalement trouvé des jeunes pour ça. Il faut des gens de confiance pour la livraison. J’ai connu des livreurs qui sont partis avec mes colis vendus. Quand les livreurs sont d’une société, c’est encore mieux  », explique-t-elle.

Dans la restauration aussi, la livraison redéfinit les habitudes. «  Chaque 12 heures, on lance la livraison de nos repas. Et ce qui nous aide surtout, c’est la vente sur le réseau social TikTok. On vend beaucoup grâce à ce réseau  », indique Lary, spécialisée dans les repas faits maison.

Une solution pratique pour les clients

Pour les clients, la livraison à moto constitue une option à la fois rapide et pratique. «  Je n’ai pas le temps pour aller chercher un article acheté. Donc je préfère la livraison. En plus, tu ne sais pas forcément où se trouve la boutique du vendeur. On me livre et je paie la livraison et le prix des articles achetés  », confie dame Noélie A.

«  Je suis abonnée à un restaurant. Il me livre mes repas à midi. Même dans la vie quotidienne, quand je ne peux pas me déplacer, je me fais livrer à mon lieu de service ou à domicile  », indique Justine Fagnon.

«  Je gagne du temps en me faisant livrer et si tu calcules bien, tu verras que tu peux dépenser la même somme pour le transport que pour aller dans la boutique où tu veux acheter  », souligne dame Sandra Dossou.

Les livreurs face aux dangers quotidiens

Malgré son essor, la livraison à moto reste une activité à risque, exposée aux accidents de circulation, à l’absence d’assurance et à l’état souvent précaire des motos personnelles. La pression des délais pousse parfois à adopter des comportements dangereux sur la route. «  C’est une activité difficile. Tu es tout le temps en circulation en surveillant ton téléphone et tu mets ta vie en danger  », affirme Yves Donkpègan.
Arrivé sur les lieux pour la livraison, poursuit-il, il y a des clients qui ne décrochent plus leur téléphone. «  C’est pourquoi, il y a des vendeurs qui exigent le paiement de la moitié du prix de l’article ou la totalité avant qu’on ne les livre  », ajoute-t-il.

La livraison à moto crée des revenus, soutient le commerce et offre une alternative à de nombreux jeunes sans emploi. Pour que cette activité devienne durable et moins risquée, il est crucial qu’elle soit organisée et bien structurée.

12 février 2026 par Akpédjé Ayosso




