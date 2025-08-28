Liverpool vs Arsenal : termine l’été en beauté !

Le 31 août, au stade Anfield, s’affronteront les meilleures équipes de la saison passée de l’EPL et les principaux prétendants au titre de la campagne actuelle. 1xBet – meilleur site de paris sportif international présente l’annonce du match Liverpool contre Arsenal. Placez vos paris sur le choc central de la troisième journée sans nuire à votre budget familial et profitez d’un football de la plus haute qualité !

Liverpool : du football digne d’un thriller

Liverpool a remporté ses deux premiers matchs de Premier League, mais a en même temps fait beaucoup trembler ses fidèles supporters. Lors de la première rencontre, le champion en titre jouait à domicile contre Bournemouth. À la 49ᵉ minute, il menait sereinement 2-0, mais au milieu de la seconde période, l’adversaire est parvenu à rétablir l’équilibre. On sentait venir la sensation, mais Federico Chiesa a redonné l’avantage à son équipe peu avant la fin du temps réglementaire, et Mohamed Salah a levé tout suspense dans les arrêts de jeu.

Le deuxième match a suivi un scénario similaire. Juste après la pause, les Reds se sont offert un avantage confortable face à Newcastle (2-0). Liverpool a disputé toute la seconde période en supériorité numérique après l’expulsion d’Anthony Gordon, mais à la 57ᵉ minute, les Magpies ont réduit l’écart, puis égalisé à la 88ᵉ. Cependant, les hommes d’Arne Slot ont une nouvelle fois su gérer le temps fort de fin de match : à la 11e minute du temps additionnel, le jeune Rio Ngumoha, seulement 16 ans, a inscrit le but décisif.

Aujourd’hui, les Merseysiders comptent 6 points et occupent la 3e place, derrière Tottenham et Arsenal uniquement à la différence de buts.

Arsenal : un début de saison parfait

Après 2 journées, Arsenal est en tête du classement : les Londoniens ont remporté leurs deux matchs, marqué 6 buts et n’en ont concédé aucun. Lors de la première rencontre, les Gunners se sont imposés sur la plus petite des marges à Old Trafford contre Manchester United, grâce à un but de Riccardo Calafiori. Arsenal a été dominé dans la possession et les tirs cadrés, mais la solidité défensive a offert aux hommes de Mikel Arteta un résultat positif dans ce premier grand choc de la saison.

Lors du deuxième match, les hommes de Mikel Arteta ont écrasé Leeds United (5-0), grâce notamment à un doublé du nouvel attaquant suédois Viktor Gyökeres. Les Londoniens n’ont ouvert le score qu’à la 34e minute, avant de méthodiquement achever leur adversaire jusqu’au cinquième but inscrit dans le temps additionnel. Les vainqueurs ont fait preuve d’un réalisme clinique : chaque tir cadré s’est transformé en but.

Face-à-face

Les deux confrontations directes de la saison passée s’étaient soldées sur le même score de 2-2. À Anfield, les Reds avaient laissé filer la victoire après avoir mené 2-0, tandis qu’à l’Emirates, Mohamed Salah avait sauvé son équipe de la défaite grâce à une réalisation à la 81e minute.

Qui est le favori ?

Les analystes de la société de paris 1xBet ne désignent pas de favori clair pour le prochain match et proposent les cotes suivantes pour les principaux résultats : victoire de Liverpool – 2,14 ; match nul – 3,61 ; victoire d’Arsenal – 3,55.

Les analystes de la société de paris 1xBet proposent les cotes suivantes pour les principaux résultats du match.

