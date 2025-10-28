Listes des candidats retenus au concours de recrutement de 117 agents contractuels de l’Etat

A travers un communiqué de presse ce mardi 28 octobre 2025, le ministère du Travail et de la Fonction Publique a publié la liste des candidats retenus pour le concours de recrutement de 117 agents contractuels de droit public de l’État, session du 15 novembre 2025. Les candidats dont les dossiers ont été rejetés pourront satisfaire aux motifs de rejet de leur candidature, du mercredi 29 au vendredi 31 octobre 2025.

La liste définitive des candidats retenus peut être consultée sur le portail web du ministère du Travail et de la Fonction Publique ou dans les directions départementales du Travail et de la Fonction publique, à partir du lundi 10 novembre 2025.

Listes des candidatures validées

