Liste provisoire des 109 députés élus aux législatives du 11 janvier 2026

La Cena vient de rendre public les résultats provisoires des élections législatives du 11 janvier 2026. Au terme des dépouillements les partis politiques que sont LD et Moele Bénin n’ont pas atteint la barre des 20% dans chacune des circonscriptions électorales législatives. Ces formations sont éliminées de l’attribution des sièges . Ainsi l’UP-R se retrouvent avec 60 députés et le BR avec 49 députés.Votre journal publie ici en intégralité la liste provisoires des 109 députés sous réserve de confirmation par la Cour Constitutionnelle

17 janvier 2026 par