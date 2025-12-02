mardi, 2 décembre 2025 -

Election des membres de l’Assemblée nationale

Liste du parti ‘’Les Démocrates’’ pour les législatives




Le parti ‘’Les Démocrates’’ a dévoilé officiellement la liste de ses candidats pour les élections législatives de 2026 dans les 24 circonscriptions électorales du Bénin.

Le parti ‘’Le Démocrates’’ positionne sur sa liste plusieurs figures pour l’élection des membres de l’assemblée nationale de 2026. Parmi les candidatures, il y a celle de Guy Mitokpè, tête de liste dans la 16e circonscription électorale. L’opposante Nadine Okoumassou est positionnée aussi dans la 16e circonscription. Valentin Agon est titulaire dans la 23e circonscription. Eric Houndeté est absent de la liste.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

2 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




"L’amazone en cheffe" Keith Sonon en route pour le record Guinness


2 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La cheffe béninoise Keith Sonon a démarré, lundi 1er décembre 2025, (…)
Lire la suite

Le 54ᵉ anniversaire de l’Union des Emirats arabes unis célébré avec (…)


2 décembre 2025 par Ignace B. Fanou
L’Ambassade des Émirats arabes unis au Bénin a organisé, mercredi 28 (…)
Lire la suite

200 millions de dollars pour transformer la mobilité dans le Grand Nokoué


1er décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures (BAII) a (…)
Lire la suite

3,7 milliards FCFA pour le Conseil Economique et Social


29 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le président du Conseil Économique et Social Conrad Gbaguidi a exposé (…)
Lire la suite

L’ancien sous-préfet Abdoulaye Zimé n’est plus


29 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’ex sous-préfet de Nikki, Abdoulaye Zimé est passé de vie à trépas (…)
Lire la suite

Plus de 40 milliards FCFA pour l’appareil judiciaire en 2026


29 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les crédits alloués au ministère de la justice et de la législation au (…)
Lire la suite

147 milliards FCFA pour l’Agriculture, l’Élevage et la Pêche


28 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche (MAEP), (…)
Lire la suite

L’axe Bourse de travail-Pharmacie camp Guézo en chantier


28 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La Direction Générale de la SIRAT SA informe les usagers et les (…)
Lire la suite

Participation active du Bénin à l’Assemblée Générale d’INTERPOL au Maroc


28 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le directeur Général de la Police Républicaine, Contrôleur Général de (…)
Lire la suite

Décès du manager Hervé Tobacco


27 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le manager Hervé Nzeuya Tchuingoua bien connu dans le showbiz béninois (…)
Lire la suite

L’Assurance maladie obligatoire pour les salariés sous peine d’amende (…)


26 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le décret n°2025-672 du 29 octobre 2025 « définit les modalités de mise (…)
Lire la suite

Alafiarou, Koda, Agbassa et Koko raccordés à l’eau potable


26 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Système d’Approvisionnement en Eau Potable multi-villages (SAEPmV) (…)
Lire la suite

500 logements sociaux en construction pour les Forces Armées


26 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Un vaste programme de construction de 500 logements sociaux destinés (…)
Lire la suite

90,6 milliards FCFA pour le ministère de l’intérieur


26 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique, Alassane Seidou (…)
Lire la suite

L’ANPT recrute un spécialiste en Sauvegarde Environnementale et Sociale


26 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’Agence Nationale des Patrimoines Touristiques (ANPT) recrute un(e) (…)
Lire la suite

L’INF lance une campagne pour mettre fin aux violences numériques


25 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La présidente de l’Institut National de la Femme, Huguette Bokpè (…)
Lire la suite

Un conducteur de taxi-moto poignardé à mort


25 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Un drame survenu, lundi 24 novembre 2025 à Hêvié, dans la commune (…)
Lire la suite

Armand Assogbaga à la tête du Centre de formation militaire de Bembèrèkè


25 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Centre de formation militaire de Bembèbèrèkè est désormais dirigé (…)
Lire la suite


