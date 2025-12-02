Liste du parti ‘’Les Démocrates’’ pour les législatives

Le parti ‘’Les Démocrates’’ a dévoilé officiellement la liste de ses candidats pour les élections législatives de 2026 dans les 24 circonscriptions électorales du Bénin.

Le parti ‘’Le Démocrates’’ positionne sur sa liste plusieurs figures pour l’élection des membres de l’assemblée nationale de 2026. Parmi les candidatures, il y a celle de Guy Mitokpè, tête de liste dans la 16e circonscription électorale. L’opposante Nadine Okoumassou est positionnée aussi dans la 16e circonscription. Valentin Agon est titulaire dans la 23e circonscription. Eric Houndeté est absent de la liste.

