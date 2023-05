Liste des rues à asphalter à Abomey Calavi et à Porto Novo (Phase 2)

Réunis en Conseil des ministres ce mercredi 10 mai 2023, les membres du gouvernement ont autorisé la Contractualisation pour les missions de contrôle et de surveillance des travaux d’aménagement des voiries primaires, secondaires et tertiaires dans les villes d’Abomey-Calavi et de Porto-Novo. En clair, il s’agit de la phase 2 du projet asphaltage.

■ 𝗩𝗜𝗟𝗟𝗘 𝗗𝗘 𝗔𝗕𝗢𝗠𝗘𝗬-𝗖𝗔𝗟𝗔𝗩𝗜 25,98 km

– Voie pavée Parana-Carrefour séminaire-Carrefour Aïtchédji-Carrefour satellite-Carrefour Zoundja-Croisement suite rue Kérékou y compris ses bretelles ;

– RNIE 2 Témoins de Jevovah-Domaine du Génie militaire ;

– Carrefour Satellite-Cité administrative y compris ses bretelles ;

– Ecole primaire publique Amagassa-Carrefour séminaire ;

– Rue 300-12/Hôpital Saint Augustin ;

– Voirie Cité CNSS ;

– Ceinture du cimetière PK 14 ;

– Carrefour IITA-Carrefour Tankpè ;

– Carrefour Togoudo-Alègléta ;

■ 𝗩𝗜𝗟𝗟𝗘 𝗗𝗘 𝗣𝗢𝗥𝗧𝗢-𝗡𝗢𝗩𝗢 21,60 km

– Prolongement de la rue 6, raccordement de la rue 6 au marché Ouando au niveau de la RNIE1 (Porto-Novo/Akpro-Missérété) et dalot 3 de la rue 6 en traversant la Rocade ;

– Continuité de la chaussée côté droit de la rue 3B au niveau de la gare de Pobè ;

– Fin pavés carrefour zinlivali-carrefour Ayélawadjè-Pharmacie Tokpota-carrefour Juliana-Rocade-Tokpota-Zèbè et bretelle Zounvi-Carrefour Saïzonou ;

– Boulangerie Tchinvié-centre de santé Tchinvié-commissariat Djègan daho-marché Djègan daho-Route de Médédjonou et prolongement fin pavés Djègan daho-Route de la rocade ;

– Marché Agbokou-CEG Agbokou-Nouveau marché-fin pavés Agbokou Lokpodji ;

– Devanture mairie-marché Agbokou-Davié-carrefour La Liberté-CNPMS-vers maison SAKA embranchement centre de santé Agbokou-carrefour Chez Nafi ;

– Prolongement de la pénétrante de Dowa jusqu’au dalot sur le cours d’eau Hessou ;

– Rue passant à l’extrémité gauche du nouveau siège de l’Assemblée nationale ;

– Carrefour Catchi-rails-carrefour Ecole urbaine centre-carrefour tribunal-carrefour Médiateur de la République etc.

