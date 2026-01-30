Liste des personnes éligibles au fichier des principales fonctions dans les mairies

Les personnes éligibles au fichier des principales fonctions administratives et techniques des mairies sont désormais connues. La liste a été rendue publique à l’issue du test de sélection pour les fonctions de Directeur des systèmes d’information (DSI), Directeur des services techniques (DST), Personne responsable des marchés publics (PRMP) et de Secrétaire administratif d’arrondissement (SAA) au titre de la campagne de l’année 2025.

« À raison des postes à pourvoir pour les fonctions de DSI, DST et PRMP des mairies, la Cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes organisera dans les prochains jours, une séance de tirage au sort à laquelle seront conviés les Secrétaires exécutifs concernés », informe le communiqué le Coordonnateur de la Cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes. En revanche et pour ce qui concerne les candidats éligibles au fichier des Secrétaires administratifs d’arrondissement (SAA), informe Landry Hinnou, les listes par commune seront communiquées aux Secrétaires exécutifs de mairie qui procèderont à la nomination des SAA par ordre de mérite et en fonction des postes disponibles.

