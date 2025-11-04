Liste des partis politiques déclarés pour les communales

L’Entretien exclusif de Patrice Talon sur les grands sujets de l’actualité nationale

‘’Mois de la Police Communautaire’’ La Police renforce ses liens avec les populations de Dassa-Zoumè

6 novembre 2025

La Police Républicaine poursuit ses activités intensives dans le cadre du ‘’Mois de la Police Communautaire’’. La deuxième phase a démarré, mercredi 5 novembre 2025, à (…)

Projet de coopération avec la Bibliothèque nationale du Bénin Des acteurs formés à la valorisation des archives du spectacle vivant

6 novembre 2025

La Bibliothèque nationale du Bénin (BnB) a organisé du 3 au 5 novembre 2025, à Porto-Novo, un séminaire de formation au profit des bibliothécaires, documentalistes, (…)

2e Sommet mondial sur le développement social Le modèle béninois de développement social en lumière à Doha

6 novembre 2025

La ministre des affaires sociales et de la microfinance, Véronique Tognifodé, participe depuis mardi 04 novembre 2025 à Doha, aux travaux du 2e Sommet mondial sur le (…)

Événement Ouidah se prépare à accueillir la 3ᵉ édition des Vodun Days.

6 novembre 2025

La cité historique de Ouidah vibrera du 8 au 10 janvier 2026 au rythme des Vodun Days, un rendez-vous désormais incontournable dédié à la célébration des arts, de la (…)

Réception des dossiers pour les élections législatives à la CENA Voici la décision de la Cour autorisant la modification du calendrier (…)

6 novembre 2025

Saisie par la CENA, la Cour Constitutionnelle a autorisé la modification du calendrier électoral en reportant la période de réception des déclarations de candidature pour (…)

Phase technique de la Revue des réformes et politiques de l’UEMOA 145 textes communautaires et des projets en évaluation à Cotonou

5 novembre 2025

La phase technique de la 11e édition de la Revue annuelle des réformes, politiques, programmes et projets communautaires de l’Union économique et monétaire ouest africaine (…)

