Liste des candidatures d’aides-soignants rejetées pour défaut d’attestation du BEPC

Des candidats au poste d’aide-soignant dans le cadre du projet "Combler les écarts" n’ont pas fourni leur attestation de diplôme de Brevet d’Etude de Premier Cycle (BEPC) requis pour la validation de leur candidature. Le Ministre de la Santé leur donne une chance supplémentaire en les invitant à soumettre diligemment, avant le 7 novembre 2023 à minuit, l’attestation de diplôme de BEPC. Cette pièce en format « PDF » sera transmise à l’adresse électronique suivante : emploisante@gouv.bj.

« En tout état de cause, la présentation de tout autre attestation diplôme supérieur au BEPC sera considérée comme nulle et non avenue », précise le ministre de la Santé. Seuls les candidats dont les dossiers ont été présélectionnés seront contactés pour prendre part à l’épreuve écrite.

6 novembre 2023 par