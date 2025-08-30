Liste des candidats convoqués à la phase sportive du concours des Douanes

La Direction générale des Douanes a publié la liste des candidats retenus à la phase sportive du concours de recrutement de 150 fonctionnaires des Douanes au titre de l’année 2024. Les concernés sont attendus les 1er et 2 septembre 2025 à 07h précises.

« Les résultats individuels définitifs de l’étude des dossiers de candidatures sont disponibles dans les boîtes électroniques » des postulants au concours de recrutement de 150 fonctionnaires des Douanes. La liste est également accessible en ligne sur le portail du concours (concours.douanes.gouv.bj), selon un communiqué de la Direction générale de la douane.

‎Les candidats dont les dossiers ont été acceptés sont convoqués pour les épreuves sportives prévues les 1er et 2 septembre 2025 à 07h précises. « Aucun retard ne sera toléré », insiste la note de l’administration douanière.

‎Les épreuves se tiendront dans six centres au plan national. Il s’agit du : CEG1 Natitingou pour Atacora-Donga ; Lycée Mathieu Bouké de Parakou en ce qui concerne les candidats des départements Borgou et Alibori ; CEG2 Abomey pour Zou-Collines ; Stade municipal omnisport de Lokossa pour Mono-Couffo ; Lycée Béhanzin de Porto-Novo pour Ouémé-Plateau ; CEG Sainte Rita de Cotonou pour Atlantique-Littoral.

‎Le concours concerne deux corps : les Contrôleurs des Douanes et les Préposés des Douanes.

‎

‎La Direction générale des Douanes invite les candidats à se rapprocher de ses services centraux ou régionaux pour tout renseignement complémentaire.

‎

‎LISTE DES CANDIDATS CONVOQUÉS

‎

