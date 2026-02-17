mardi, 17 février 2026 -

Concours spécialistes des Eaux, Forêts et Chasse

Liste des candidats admissibles pour les épreuves sportives




La Direction Générale des Eaux, Forêts et Chasse a publié la liste des candidats pouvant prendre part à la phase des épreuves physiques et sportives du concours de recrutement sur titre de 221 fonctionnaires spécialistes des Eaux, Forêts et Chasse au titre de l’année 2025. Les candidats sont attendus pour les épreuves physiques et sportives au CEG 1 de Bohicon le samedi 21 février 2026 à 7 heures. Ils devront se présenter en tenue de sport et muni d’une pièce d’identité en cours de validité.

17 février 2026 par Akpédjé Ayosso




