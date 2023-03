Liste des biens de KGB saisis par la justice

Le patrimoine de l’homme d’affaires béninois Kikissagbé Godonou Bernard dit KGB a été saisi et la justice a ordonné sa vente aux enchères.

C’est dans l’affaire d’ « escroquerie en bande organisée » où la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) a condamné en 2020 KGB à cinq (05) ans de prison ferme et à une amende 5,5 milliards francs CFA.

Voici la liste des biens de KGB saisis

Au profit de l’Etat béninois

– 15 cantines

– 8 caisses

– 4 sacoches contenant des pierres précieuses.

– un écran LG

– des combinés téléphoniques

– 12 comptes bancaires appartenant à KGB

– 1000 livres sterling

– 2000 euros 38 pierres précieuses

– une cinquantaine de téléphones de diverses marques,

– deux testeurs de diamants,

– 7 passeports dont 1 togolais,

Des centaines d’enveloppes d’argent en dollars, en dirham

marocain, libyen, en Euro

La dissolution d’une douzaine d’entreprise appartenant à KGB

Une vingtaines de biens immobiliers de luxe à Parakou,

Cotonou et Sèmè-Podji

Une vingtaine de véhicules dont des marques Porsch

4 sims + plaquettes

Une montre de marque Piaget

Des disques durs internes

Une trentaine de PC dont de marques HP, Apple

Des imprimantes

Des cachets

Des documents suspects de la douane

Au profit de l’armée béninoise

200 munitions

Deux gilets anti-balles

Une arme automatique

Des armes

Au profit de la BCEA0

Des coupures de faux dollar américains

Des coupures de faux Franc CFA

Des coupures de faux Euro

