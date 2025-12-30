mardi, 30 décembre 2025 -

613 visites en ce moment


 
FIL D'ACTUALITÉ
Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :     ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T poste disponible sur le BENIN . Et un HYDROGRAPHE Contact +229 0197339898 : ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T (…)     Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)    

L’appel de la SGDS pour la paix et l’unité

Élections législatives

Contrôle de l’action gouvernementale - Redevabilité


30 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
La bonne gouvernance publique exige l’existence des organes et des outils de contrôle de l’action gouvernementale. Ce dernier est droit pour tous. Malheureusement, les (…)  
Lire la suite

CONTRÔLE DE L’ACTION GOUVERNEMENTALE ET REDEVABILITÉ


30 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
L’UP Le Renouveau s’est battue ces dernières années pour un changement de paradigme dans la façon dont l’Assemblée Nationale remplit sa fonction de contrôle de l’action (…)  
Lire la suite
Fête du Nouvel An 2026 au Bénin

Le jeudi 1er janvier déclaré férié, chômé et payé


30 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La journée du jeudi 1er janvier 2026 est déclarée fériée, chômée et payée sur toute l’étendue du territoire national. Le ministre du travail et de la fonction publique à (…)  
Lire la suite
Elections communales et législatives de 2026

Liste des assistants aux coordonnateurs d’arrondissement et de zone


30 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La liste des assistants des coordonnateurs d’arrondissement et de zone (ACA/ACZ), retenus dans le cadre des élections législatives et communales du 11 janvier 2026 est (…)  
Lire la suite
Faits divers à Tanguiéta

Venu récupérer sa moto après un vol, un homme est arrêté


30 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Un individu a été arrêté, samedi 27 décembre 2025 par le commissariat de l’arrondissement de Tanguiéta pour des faits présumés de vol et de complicité de vol. L’affaire (…)  
Lire la suite
Trafic illicite à Ouidah

3 individus arrêtés avec du chanvre indien dans un couvent


30 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le commissariat du 4ᵉ arrondissement de Ouidah a arrêté, samedi 27 décembre 2025, 3 personnes dans un ancien couvent transformé en ghetto à Agondji Kpèvi. Un couvent (…)  
Lire la suite
Trafic de fausse monnaie

25 millions FCFA de faux billets saisis à Bohicon


30 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Deux hommes ont été interpellés, dimanche 28 décembre 2025 à Agongointo, près de Bohicon, avec plus de 25 millions FCFA de faux billets. Informés qu’un individu basé à (…)  
Lire la suite

L’engagement de Moele-Bénin pour la 10ᵉ législature


30 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Béninoises, Béninois, Chers compatriotes, Depuis 2016, notre pays (…)
Lire la suite

CONTRÔLE DE L’ACTION GOUVERNEMENTALE ET REDEVABILITE


30 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le contrôle parlementaire de l’action gouvernementale est d’une (…)
Lire la suite

Les offres du Bloc Républicain pour renforcer le contrôle de l’action (…)


30 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Pour le Bloc Républicain (BR), le contrôle de l’action gouvernementale (…)
Lire la suite

Pas de pétards en période de fêtes, la Police prévient


29 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
L’utilisation de pétards et autres artifices qui détonnent en période (…)
Lire la suite

106 cybercriminels arrêtés et 4318 comptes fermés


29 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
En un mois, 106 cybercriminels ont été arrêtés au Bénin et 4318 comptes (…)
Lire la suite

Les partis invités à respecter la réglementation sur l’affichage (…)


29 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Ministre du Cadre de vie et des Transports, chargé du Développement (…)
Lire la suite

La formation des délégués de la Cour constitutionnelle démarre ce lundi


29 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Dans le cadre des élections législatives du 11 janvier 2026, la Cour (…)
Lire la suite

VLAVONOU présente les condoléances du Parlement à la famille HOUDEGBE


29 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Une délégation de députés et de cadres parlementaires, conduite par le (…)
Lire la suite

Le Bénin privé d’un cadre pour le match contre le Sénégal


29 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les Guépards du Bénin seront face aux Lions de la Teranga ce mardi 30 (…)
Lire la suite

La gestion des déchets au cœur des priorités du Bloc Républicain


29 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Dans son programme de mandature communale, le Bloc Républicain (BR) (…)
Lire la suite

Elections communales 2026 : MESSAGE DE LA FCBE


29 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Thème : L’une des missions de la décentralisation est d’accompagner (…)
Lire la suite

GESTION DES DÉCHETS ET ENTRETIEN DES OUVRAGES


29 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Chères populations, Depuis 2016, vous l’avez tous constaté : nos (…)
Lire la suite

La SGDS dote la mairie de Ouidah de matériel et outillage de salubrité


28 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La Société de gestion des déchets et de la salubrité (SGDS), a mis un (…)
Lire la suite

Le Bénin accorde la nationalité à 10 Afro-descendants


28 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Dix Afro-descendants ont officiellement rejoint la communauté nationale (…)
Lire la suite

2,4 tonnes de drogue retrouvées dans une véhicule abandonné


28 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Les douanes béninoises ont procédé, samedi 27 décembre 2025, à une (…)
Lire la suite

La police récupère un véhicule volé, les suspects en fuite


28 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Un véhicule volé au domicile d’un particulier à Godomey a été retrouvé (…)
Lire la suite

VIDÉOS

Le premier vol spécial Paris-Cotonou atterrit au Bénin


25 décembre 2025 par Marc Mensah
Le premier vol spécial Paris–Cotonou a atterri, samedi 21 décembre (…)
Voir

Patrice Talon au Palais des congrès pour ‘’soulever’’ Keith Sonon


13 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’Amazone en cheffe, Keith Sonon a reçu la visite du chef de l’Etat (…)
Voir

L’appel de la SGDS pour la paix et l’unité


13 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Voir

Grande Mobilisation Citoyenne pour dire Non au Coup d’Etat au Bénin


9 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Les populations de Banikora étaient sorties massivement ce mardi 9 (…)
Voir

De fausses images pour justifier la réussite du coup d’état au Bénin


8 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Voir

Message de Talon après la tentative avortée de coup d’Etat


8 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le chef de l’Etat Patrice Talon a rassuré toute la Nation béninoise (…)
Voir

Voici la liste des Coordonnateurs d’arrondissement et de zone de la CENA


28 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) a rendu publique, à (…)
Lire la suite

Le Conseil Fédéral valide le programme d’activités 2026 en Escrime


28 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Judicaël ZOHOUN
Le Conseil Fédéral de l’Escrime s’est réuni, samedi 27 décembre 2025. (…)
Lire la suite

Près de 1000 bouteilles de liqueurs frelatées saisies à Pahou


28 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Police républicaine a procédé ce vendredi 26 décembre 2025, à la (…)
Lire la suite

Victoire du Bénin sur le Botswana 1-0


28 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les Guépards du Bénin ont battu les Zèbres du Botswana ce samedi 27 (…)
Lire la suite

20.000 habitants accèdent à l’eau potable à Dérassi


28 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’accès à l’eau potable progresse dans la commune de Kalalé. Deux (…)
Lire la suite

Ce que révèle l’enquête policière sur la mutinerie


28 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le gouvernement a dressé un premier bilan matériel des violences de la (…)
Lire la suite

Le 11 de départ de Gernot Rohr face au Botswana


28 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les Guépards du Bénin affrontent les Zèbres du Botswana ce samedi 27 (…)
Lire la suite

La SGDS appuie les campagnes de salubrité à Cotonou


27 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La Société de gestion des déchets et de la salubrité (SGDS), a mis un (…)
Lire la suite

Les preuves d’un vol de tontine retrouvées dans des WC


27 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Un fait pour le moins insolite a marqué le week-end du 20 décembre 2025 (…)
Lire la suite

Vers un nouveau nom et un nouveau visage pour le Palais des congrès


27 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Conseil extraordinaire des ministres, tenu vendredi 26 décembre (…)
Lire la suite

L’ex femme de Kemi Seba mise sous convocation à la Criet


26 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Présentée au procureur spécial près la Cour de répression des (…)
Lire la suite

Le partenariat sécuritaire russe en Afrique : le coût réel d’une (…)


26 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Depuis le début des années 2020, la Russie s’est imposée comme un (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires