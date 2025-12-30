Liste des assistants aux coordonnateurs d’arrondissement et de zone

L’appel de la SGDS pour la paix et l’unité
Élections législatives
30 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
La bonne gouvernance publique exige l’existence des organes et des outils de contrôle de l’action gouvernementale. Ce dernier est droit pour tous. Malheureusement, les (…)
30 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
L’UP Le Renouveau s’est battue ces dernières années pour un changement de paradigme dans la façon dont l’Assemblée Nationale remplit sa fonction de contrôle de l’action (…)
Fête du Nouvel An 2026 au Bénin
30 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
La journée du jeudi 1er janvier 2026 est déclarée fériée, chômée et payée sur toute l’étendue du territoire national. Le ministre du travail et de la fonction publique à (…)
Elections communales et législatives de 2026
30 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
La liste des assistants des coordonnateurs d’arrondissement et de zone (ACA/ACZ), retenus dans le cadre des élections législatives et communales du 11 janvier 2026 est (…)
Faits divers à Tanguiéta
30 décembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Un individu a été arrêté, samedi 27 décembre 2025 par le commissariat de l’arrondissement de Tanguiéta pour des faits présumés de vol et de complicité de vol. L’affaire (…)
Trafic illicite à Ouidah
30 décembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Le commissariat du 4ᵉ arrondissement de Ouidah a arrêté, samedi 27 décembre 2025, 3 personnes dans un ancien couvent transformé en ghetto à Agondji Kpèvi.
Un couvent (…)
Trafic de fausse monnaie
30 décembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Deux hommes ont été interpellés, dimanche 28 décembre 2025 à Agongointo, près de Bohicon, avec plus de 25 millions FCFA de faux billets.
Informés qu’un individu basé à (…)
30 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Béninoises, Béninois, Chers compatriotes, Depuis 2016, notre pays (…)
30 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le contrôle parlementaire de l’action gouvernementale est d’une (…)
30 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Pour le Bloc Républicain (BR), le contrôle de l’action gouvernementale (…)
29 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
L’utilisation de pétards et autres artifices qui détonnent en période (…)
29 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
En un mois, 106 cybercriminels ont été arrêtés au Bénin et 4318 comptes (…)
29 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
Le Ministre du Cadre de vie et des Transports, chargé du Développement (…)
29 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
Dans le cadre des élections législatives du 11 janvier 2026, la Cour (…)
29 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
Une délégation de députés et de cadres parlementaires, conduite par le (…)
29 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
Les Guépards du Bénin seront face aux Lions de la Teranga ce mardi 30 (…)
29 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Dans son programme de mandature communale, le Bloc Républicain (BR) (…)
