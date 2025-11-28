Liste des arbitres sélectionnés par la CAF

La Confédération Africaine de Football (CAF) a sélectionné 28 arbitres centraux, 14 arbitres VAR et 31 arbitres assistants pour le tournoi pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025.

Le Maroc abrite du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025. 73 officiels dont 28 arbitres centraux, 14 arbitres VAR et 31 arbitres assistants vont assurer le bon déroulement des différents matchs. Les officiels proviennent de différents pays. Il est noté la présence d’une seule femme, l’Ougandaise Shamira Nabadda.

Ils sont tous attendus au Maroc le 15 décembre pour un stage préparatoire intensif (évaluations Physiques, évaluations Techniques : révisions des lois du jeu, analyse de situations de match complexes, et harmonisation des interprétations des fautes et des actions litigieuses). Ils seront également soumis à des évaluations théoriques et des sessions Pratiques VAR.

Liste des 28 arbitres centraux

Mustapha Ghorbal (Algérie)

Youcef Gamou (Algérie)

Louis Houngnandande Djindo (Bénin)

Pacifique Mdabihawenimana (Burundi)

Aboub Abdoul Nfere (Cameroun)

Allalou Mahamat Alhadji (Tchad)

Jessie Oved Moutouo Messie (Congo)

Clement Franklin Kpan (Côte d’Ivoire)

Jean-Jacques Ndala Ngambo (RD Congo)

Mansour Mohamed Maarouf (Égypte)

Mohamed Omar Amin (Égypte)

Pierre Ghislain Atcho (Gabon)

Patrice Tanguy Mebiame (Gabon)

Daniel Nii Ayi Laryea (Ghana)

Peter Waweru Kamaku (Kenya)

Boubou Traoré (Mali)

Abdel Aziz Bouh (Mauritanie)

Dahane Beida (Mauritanie)

Herallal Ahmed Imtehaz (Maurice)

Jalal Jayed (Maroc)

Mustapha Kach Grafe (Maroc)

Samuel Uwikunda (Rwanda)

Issa Sy (Sénégal)

Omar Abdulkadir Artan (Somalie)

Abongile Tom (Afrique du Sud)

Mahmood Ali Mahmood Ismail (Soudan)

Mehrez Melki (Tunisie)

Shamira Nabadda (Ouganda)

