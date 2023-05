Liste des admis CAPES et BAPES 2022

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche Scientifique a rendu public ce samedi 20 mai 2023, la liste des admis aux examens nationaux du CAPES (Certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement secondaire) et de BAPES ( Brevet d’aptitude au professorat de l’enseignement secondaire) 2022. Selon les communiqués, les candidats sont déclarés provisoirement admis sous réserve des vérifications des pièces constituant le dossier et des conditions d’inscription.

Admis au CAPES 2022

Admis au BAPES 2022

20 mai 2023 par ,