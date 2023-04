Liste des Universités privées suspendues

Les locaux de cinq (5) Établissements Privés d’Enseignement Supérieur (EPES) ont été mis sous scellés pour non respect de la législation en vigueur en République du Bénin.

Pour absence d’autorisation de création et d’ouverture de leur section anglophone, les locaux de cinq (5) Établissements Privés d’Enseignement Supérieur (EPES) des départements du Littoral et de l’Ouémé ont été fermés. C’est le jeudi 06 avril 2023 à la suite de la descente d’une équipe de la Direction Générale de l’Enseignement Supérieur (DGES) sur les sites clandestins respectifs de ces Universités privées.

Voici les EPES suspendus :

- Ecole Supérieure des Technologies Avancées et de Management (ESTAM) à Akpakpa ;

- Ecole Supérieure Panafricaine de Management Appliquée (ESPAM-FORMATION) à Agbokou, Porto-Novo ;

- Haute Ecole de Gestion et du Journalisme (HEGJ) à Sèmè-Kpodji ;

- Ecole Supérieure de Management (ESM) à Anavié, Porto-Novo ;

- Institut Universitaire Courage (IUC) à Avrankou.

Selon les textes en vigueur en République du Bénin, les promoteurs des Établissements Privés d’Enseignement Supérieur (EPES) autorisés pour la section francophone mais qui ont ouvert des sections anaglophones clandestines, risquent des sanctions. Il s’agit, entre autres, du retrait d’autorisation d’ouverture de l’EPES ou d’agrément de filières, de la suspension temporaire, ou la condamnation à une amende...

M. M.

11 avril 2023 par ,