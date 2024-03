Liste des Guépards contre Sénégal et Côte d’Ivoire

Comme attendu, Gernot Rohr, le sélectionneur des Guépards du Bénin a dévoilé ce vendredi 08 Mars 2024, sa liste de joueurs convoqués pour le compte des prochaines journées FIFA. Un groupe de 24 joueurs avec deux premières et des retours.

En conférence de presse ce vendredi dans la salle dédiée à l’occasion au stade Mathieu Kérékou de Cotonou, Gernot Rohr vient d’annoncer sa liste de Guépards retenus pour les amicaux contre la Côte d’Ivoire (le 23 Mars) et le Sénégal (le 26 Mars). Cités sur la liste, Mariano Ahouangbo et Lenny Perringuel sont tous deux à leur première apparition en équipe nationale. Sans surprise, Saturnin Allagbe, Chabel Gomez et Jodel Dossou, tous en manque de temps de jeu en club, sont toujours présents.

Aiyegun Tosin et l’arrière droit Youssouf Assogba qui étaient absents lors des derniers rassemblements, sont de retour.

Voici la liste des 24 Guépards convoqués :

Gardiens : Saturnin Allagbe, Marcel Dandjinou, Serge Obassa

Défenseurs : Youssouf Assogba, Cédric Hountondji, David Kiki, Rachid Moumini, Tamimou Ouorou, Yohan Roche, Mohamed Tojani, Olivier Verdon

Milieux de terrain : Matteo Ahlinvi, Mariano Ahouangbo, Sessi d’Almeida, Dodo Dokou, Imourane Hassan, Lenny Perringuel

Attaquants : Jodel Dossou, Ricardo Prince Dossou, Chabel Gomez, Andréas Hountondji, Steve Mounie, Junior Olaïtan, Aiyegun Tosin



J.S

8 mars 2024