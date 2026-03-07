Liste des CA et présidents des commissions de Djakotomey

408 visites en ce moment
Ce vendredi 6 mars 2026, le préfet du département du Couffo, Christophe Mègbédji a procédé à l’installation des chefs d’arrondissement (CA), et présidents des commissions permanentes dans la commune de Djakotomey.
Chefs d’arrondissements
Adjintimey : HOUEKEHOU K. Lucien
Djakotomey 1 : Prudence KOATCHOUKPA
Djakotomey 2 : TCHIWANOU Pascal
Bétoumey : Lucien ZANKOU
Houégamey : SOBAKIN Marcelin
Gohomey : ALLOSSOHOUN Claude
Kpoba : GOUBLA Fulbert
Kinkinhoué : KPLABOU Célestin
Kokohoué : FANTODJI Désiré
Sokouhoué : EDOU Michel
Présidents des Commissions permanentes
Commission des affaires domaniales et environnementales : TOSSOU Arsène
Commission des affaires économiques et financières : METONOU Simplice
Commission des affaires sociales, culturelles et sportives : KODO Richard
Commission de la coopération et de la relation avec les institutions : AMOU C. Charles