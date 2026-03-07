Liste des CA et présidents des commissions de Djakotomey

Ce vendredi 6 mars 2026, le préfet du département du Couffo, Christophe Mègbédji a procédé à l’installation des chefs d’arrondissement (CA), et présidents des commissions permanentes dans la commune de Djakotomey.

Chefs d’arrondissements

Adjintimey : HOUEKEHOU K. Lucien

Djakotomey 1 : Prudence KOATCHOUKPA

Djakotomey 2 : TCHIWANOU Pascal

Bétoumey : Lucien ZANKOU

Houégamey : SOBAKIN Marcelin

Gohomey : ALLOSSOHOUN Claude

Kpoba : GOUBLA Fulbert

Kinkinhoué : KPLABOU Célestin

Kokohoué : FANTODJI Désiré

Sokouhoué : EDOU Michel

Présidents des Commissions permanentes

Commission des affaires domaniales et environnementales : TOSSOU Arsène

Commission des affaires économiques et financières : METONOU Simplice

Commission des affaires sociales, culturelles et sportives : KODO Richard

Commission de la coopération et de la relation avec les institutions : AMOU C. Charles

