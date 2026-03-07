samedi, 7 mars 2026 -

Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou    

Département du Couffo

Liste des CA et présidents des commissions de Djakotomey




Ce vendredi 6 mars 2026, le préfet du département du Couffo, Christophe Mègbédji a procédé à l’installation des chefs d’arrondissement (CA), et présidents des commissions permanentes dans la commune de Djakotomey.

Chefs d’arrondissements
Adjintimey : HOUEKEHOU K. Lucien
Djakotomey 1 : Prudence KOATCHOUKPA
Djakotomey 2 : TCHIWANOU Pascal
Bétoumey : Lucien ZANKOU
Houégamey : SOBAKIN Marcelin
Gohomey : ALLOSSOHOUN Claude
Kpoba : GOUBLA Fulbert
Kinkinhoué : KPLABOU Célestin
Kokohoué : FANTODJI Désiré
Sokouhoué : EDOU Michel

Présidents des Commissions permanentes
Commission des affaires domaniales et environnementales : TOSSOU Arsène
Commission des affaires économiques et financières : METONOU Simplice
Commission des affaires sociales, culturelles et sportives : KODO Richard
Commission de la coopération et de la relation avec les institutions : AMOU C. Charles

