Liste des CA et présidents de commissions des mairies de Bopa, Grand-Popo, Houéyogbé, et Comé

Le processus d’installation des chefs d’arrondissement (CA) et des présidents des commissions permanentes a démarré, jeudi 5 mars 2026, dans le département du Mono. Le préfet Bienvenu Milohin a procédé à leur installation dans les communes de Bopa, de Grand-Popo, de Houéyogbé, et de Comé. La cérémonie d’installation devrait se poursuivre ce vendredi 6 mars avec les communes d’Athiémé, de Lokossa.

Liste complète des CA et présidents de commissions

Bopa

‎-AGBODJI : HOUNNOU Jean

‎-BADAZOUIN : KINDEDOHOUN Léon

‎-Bopa : KOUYE Kocou

‎-GBAKPODJI : KONOUVLA Marcel

‎-LOBOGO : OSSOUE Diallo‎

‎-POSSOTOMÈ : SOSSOU Marcel

‎-YÈGODOÉ : KOUDAN Kokou Norbert

‎Présidents des commissions permanentes

‎-GBOGBOTA François Président de la Commission chargé des Affaires Financières ;

‎-HOUNSOUNOUVI Codjo Toussaint Président de la Commission chargé de la Culture et des Sports ;

– GANDO Couami Célestin Président de la commission chargé des Affaires Domaniales ;

– OGA Isidore Président de la Commission Chargé des Relations avec les Institutions.

Comé

Les chefs d’arrondissement

‎‎-Comé (Centre) : Charles Mamlankou

‎-Oumako : Armand Atakuy

‎-Akodéha : Léon Lokossou

– ‎Agatogbo : Vincent Sowanou

‎-Ouèdèmè : Dossou Toessi

Présidents et rapporteurs des commissions permanentes

Affaires Sociales, Culturelles et Sportives

– Président : Elias Cakpo

– Rapporteur : Maurice Zanda

– ‎Affaires Financières et Économiques

– Président : Picorot Dégbévi

– Rapporteur : Idelphonse Dessouassi

– ‎Affaires Domaniales

– Président : Prévert Amecy

– Rapporteur : Désiré Hounguè

– ‎Coopération et Relations Extérieures

– Président : Pierre Hounnouvi

– Rapporteur : Kevin Holonou

Houéyogbé

Les chefs d’arrondissement

– Doutou : Gaston Oyi

– Sè : Marcelin Hadonou

– Dahè : Jules Bodouin Dansou

– Honhoué : C. Betin Gangnon

– Houéyogbé : Mathurin Amoussou

– Zoungbonou : Julien Kounoudji

Présidents des commissions permanentes

– Commission des Affaires Financières : Didier Gbadjè

– Commission de Culture et Sports : André Hounzandji

– Commission des Affaires Domaniales et Environnementales : Flavien Hounsounou

– Commission chargée des Relations avec les Institutions : Moïse Dotou

Grand-Popo

Chefs d’arrondissement

– Adjaha : Barnabé Avosse

– Agoué : Zéphirin Amedome

– Avlo : Théophile Sagbo

– Djanglanmè : Thierry Gaffan

– Gbèhoué : Bruno Eboué

– Grand-Popo : Benjamin Kouletio

– Sazué : Ulrich Sokou

Présidents des commissions permanentes

– Commission des Affaires Économiques et Financières ( CAEF ) : Abel Houenou

– Commission des Affaires Domaniales et Environnementales (CADE) : Brice Tokinlo

– Commission des Affaires Sociales, Sportives et Culturelles (CASSC) : Amah Mensah

– Commission de la Coopération et des Relations Internationales (CCRI ) : Jocelyn Ahyi.

F. A. A.

6 mars 2026 par ,