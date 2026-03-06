Liste des CA et présidents de commissions des mairies de Bopa, Grand-Popo, Houéyogbé, et Comé

389 visites en ce moment
Le processus d’installation des chefs d’arrondissement (CA) et des présidents des commissions permanentes a démarré, jeudi 5 mars 2026, dans le département du Mono. Le préfet Bienvenu Milohin a procédé à leur installation dans les communes de Bopa, de Grand-Popo, de Houéyogbé, et de Comé. La cérémonie d’installation devrait se poursuivre ce vendredi 6 mars avec les communes d’Athiémé, de Lokossa.
Liste complète des CA et présidents de commissions
Bopa
-AGBODJI : HOUNNOU Jean
-BADAZOUIN : KINDEDOHOUN Léon
-Bopa : KOUYE Kocou
-GBAKPODJI : KONOUVLA Marcel
-LOBOGO : OSSOUE Diallo
-POSSOTOMÈ : SOSSOU Marcel
-YÈGODOÉ : KOUDAN Kokou Norbert
Présidents des commissions permanentes
-GBOGBOTA François Président de la Commission chargé des Affaires Financières ;
-HOUNSOUNOUVI Codjo Toussaint Président de la Commission chargé de la Culture et des Sports ;
– GANDO Couami Célestin Président de la commission chargé des Affaires Domaniales ;
– OGA Isidore Président de la Commission Chargé des Relations avec les Institutions.
Comé
Les chefs d’arrondissement
-Comé (Centre) : Charles Mamlankou
-Oumako : Armand Atakuy
-Akodéha : Léon Lokossou
– Agatogbo : Vincent Sowanou
-Ouèdèmè : Dossou Toessi
Présidents et rapporteurs des commissions permanentes
Affaires Sociales, Culturelles et Sportives
– Président : Elias Cakpo
– Rapporteur : Maurice Zanda
– Affaires Financières et Économiques
– Président : Picorot Dégbévi
– Rapporteur : Idelphonse Dessouassi
– Affaires Domaniales
– Président : Prévert Amecy
– Rapporteur : Désiré Hounguè
– Coopération et Relations Extérieures
– Président : Pierre Hounnouvi
– Rapporteur : Kevin Holonou
Houéyogbé
Les chefs d’arrondissement
– Doutou : Gaston Oyi
– Sè : Marcelin Hadonou
– Dahè : Jules Bodouin Dansou
– Honhoué : C. Betin Gangnon
– Houéyogbé : Mathurin Amoussou
– Zoungbonou : Julien Kounoudji
Présidents des commissions permanentes
– Commission des Affaires Financières : Didier Gbadjè
– Commission de Culture et Sports : André Hounzandji
– Commission des Affaires Domaniales et Environnementales : Flavien Hounsounou
– Commission chargée des Relations avec les Institutions : Moïse Dotou
Grand-Popo
Chefs d’arrondissement
– Adjaha : Barnabé Avosse
– Agoué : Zéphirin Amedome
– Avlo : Théophile Sagbo
– Djanglanmè : Thierry Gaffan
– Gbèhoué : Bruno Eboué
– Grand-Popo : Benjamin Kouletio
– Sazué : Ulrich Sokou
Présidents des commissions permanentes
– Commission des Affaires Économiques et Financières ( CAEF ) : Abel Houenou
– Commission des Affaires Domaniales et Environnementales (CADE) : Brice Tokinlo
– Commission des Affaires Sociales, Sportives et Culturelles (CASSC) : Amah Mensah
– Commission de la Coopération et des Relations Internationales (CCRI ) : Jocelyn Ahyi.
F. A. A.