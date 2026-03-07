Liste des CA et présidents de commissions de Sakété et Ifangny

Le préfet du département du Plateau, Valère Sètonnougbo, a procédé à l’installation des chefs d’arrondissement et présidents des commissions permanentes dans les communes de Sakété et Ifangny, pour la mandature 2026-2033.

Ci-dessous la liste des CA et présidents des commissions

Commune de Sakété

Chefs d’Arrondissements

‎SAKETE 1 : Chafiou LASSISSI

SAKETE 2 : Nathanaël GBANGBOLA

‎AGUIDI : Gilbert OGOUDELE

‎ITA DJEBOU : Cécile ABALAWA

TAKON : Antoine OGOUDINAN

YOKO : Oscar FATON

Présidents des commissions permanentes

– Commission des ‎Affaires Sociales, Culturelles et Sportives :

Président : Sylvain ADEICHAN

Rapporteur : ERIYOMI GILBERT

– Commission des ‎Affaires Financières et Économiques :

Président : Affissou BAMGBOTCHE

Rapporteur : Rachidi ADECHIAN

– Commission des ‎Affaires Domaniales :

Président : Noukpo SISSOEMON

Rapporteur : DESIRE KOUBOMISSI

– Commission de la ‎Coopération et Relations Extérieures :

Président : M. Aimé AKANHO

Rapporteur : M Séverin ADEGBOLA

Commune d’Ifangni

Chefs d’arrondissement

– Banigbé : Adandé Antoine

– Ko Koumolou : Affodegonkou Philippe

– Tchaada : Kpokpo Gérôme

– Ifangni : Amoussa Fataï

– Lagbè : Fayomi Yessoufou

– Daagbé : Bohoumbo Michel

Commissions permanentes

– Commission des affaires économiques et financières

Président : Etoévi Moïse

Rapporteur : Idohou Soulé

– Commission des affaires domaniales

Présidente : Eniayewou Florence

Rapporteur : Houssinou François

– Commission des affaires sociales, sportives et culturelles

Président : Atchambi Patrice

Rapporteur : Akotonou Martin

– Commission des relations avec les institutions

Président : Oloufade Parfait

Rapporteur : Kpokpo Jérôme.

