Liste des CA et présidents de commissions de Sakété et Ifangny

1319 visites en ce moment
Le préfet du département du Plateau, Valère Sètonnougbo, a procédé à l’installation des chefs d’arrondissement et présidents des commissions permanentes dans les communes de Sakété et Ifangny, pour la mandature 2026-2033.
Ci-dessous la liste des CA et présidents des commissions
Commune de Sakété
Chefs d’Arrondissements
SAKETE 1 : Chafiou LASSISSI
SAKETE 2 : Nathanaël GBANGBOLA
AGUIDI : Gilbert OGOUDELE
ITA DJEBOU : Cécile ABALAWA
TAKON : Antoine OGOUDINAN
YOKO : Oscar FATON
Présidents des commissions permanentes
– Commission des Affaires Sociales, Culturelles et Sportives :
Président : Sylvain ADEICHAN
Rapporteur : ERIYOMI GILBERT
– Commission des Affaires Financières et Économiques :
Président : Affissou BAMGBOTCHE
Rapporteur : Rachidi ADECHIAN
– Commission des Affaires Domaniales :
Président : Noukpo SISSOEMON
Rapporteur : DESIRE KOUBOMISSI
– Commission de la Coopération et Relations Extérieures :
Président : M. Aimé AKANHO
Rapporteur : M Séverin ADEGBOLA
Commune d’Ifangni
Chefs d’arrondissement
– Banigbé : Adandé Antoine
– Ko Koumolou : Affodegonkou Philippe
– Tchaada : Kpokpo Gérôme
– Ifangni : Amoussa Fataï
– Lagbè : Fayomi Yessoufou
– Daagbé : Bohoumbo Michel
Commissions permanentes
– Commission des affaires économiques et financières
Président : Etoévi Moïse
Rapporteur : Idohou Soulé
– Commission des affaires domaniales
Présidente : Eniayewou Florence
Rapporteur : Houssinou François
– Commission des affaires sociales, sportives et culturelles
Président : Atchambi Patrice
Rapporteur : Akotonou Martin
– Commission des relations avec les institutions
Président : Oloufade Parfait
Rapporteur : Kpokpo Jérôme.