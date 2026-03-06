Liste des CA et Présidents des commissions permanentes d’Adjarra et Avrankou

758 visites en ce moment
Ce vendredi 6 mars 2026, le préfet du département de l’Ouémé, Marie Akpotrossou, a procédé à l’installation des nouveaux Chefs d’arrondissement (CA) et des présidents de commissions permanentes dans les communes d’Adjarra et d’Avrankou.
Liste des nouveaux élus
Adjarra
Les Chefs d’arrondissement
– Adjarra 1 : Sourou Justin GBÈDOWESSOUN
– Adjarra 2 : Edmond KOUAZOUNDE
– Aglogbè : Rigobert HONGA
– Honvié : Trongo Eugène AHOUANSÈ
– Malanhoui : Wanignon O. KOYA
– Médédjonou : Alphonse Dohou HOSSOU
Présidents et rapporteurs des commissions permanentes
– Commission des Affaires Économiques et Financière : Laurent KINVOEDO
– Rapporteur : Wenceslas Wiwédji TOTCHOEDO
– Commission des Affaires Domaniales et Environnementales : Ernest BALOGOUN
– Rapporteur : Honoré Sènakpon GBETOLANSI
Commission de la Coopération et de la Relations avec les Institutions : AGUEH Afolabi Kévin Rapporteur : Sourou Florent DJEBOU
Commission des Affaires Sociales, Culturelles et Sportives : Minawadé Jean ADANTCHEDE
Rapporteur : Victor AHIDEJI
Avrankou
Les Chefs d’arrondissement
– CA Avrankou : Aubert NOUKOUNYÉKPON
– CA Atchoukpa : Soumanou BÉLLO
– CA Ouanho : Luc Avocèfonhoun YAVOÈDJI
– CA Kouti : Jérémie TOVIAKOU
– CA Djomon : VODOUNNON TOYI Godonou
– CA Gbozounmè : Alain S. YOSSOUNON
– CA Sado : Gabriel HOUNDOGANDJI