Liste des CA et Présidents des commissions permanentes d’Adjarra et Avrankou

Ce vendredi 6 mars 2026, le préfet du département de l’Ouémé, Marie Akpotrossou, a procédé à l’installation des nouveaux Chefs d’arrondissement (CA) et des présidents de commissions permanentes dans les communes d’Adjarra et d’Avrankou.

Liste des nouveaux élus

Adjarra

Les Chefs d’arrondissement

– Adjarra 1 : Sourou Justin GBÈDOWESSOUN

– Adjarra 2 : Edmond KOUAZOUNDE

– Aglogbè : Rigobert HONGA

– Honvié : Trongo Eugène AHOUANSÈ

– Malanhoui : Wanignon O. KOYA

– Médédjonou : Alphonse Dohou HOSSOU

Présidents et rapporteurs des commissions permanentes

– Commission des Affaires Économiques et Financière : Laurent KINVOEDO

– Rapporteur : Wenceslas Wiwédji TOTCHOEDO

– Commission des Affaires Domaniales et Environnementales : Ernest BALOGOUN

– Rapporteur : Honoré Sènakpon GBETOLANSI

Commission de la Coopération et de la Relations avec les Institutions : AGUEH Afolabi Kévin Rapporteur : Sourou Florent DJEBOU

Commission des Affaires Sociales, Culturelles et Sportives : Minawadé Jean ADANTCHEDE

Rapporteur : Victor AHIDEJI

Avrankou

Les Chefs d’arrondissement

– CA Avrankou : Aubert NOUKOUNYÉKPON

– CA Atchoukpa : Soumanou BÉLLO

– CA Ouanho : Luc Avocèfonhoun YAVOÈDJI

– CA Kouti : Jérémie TOVIAKOU

– CA Djomon : VODOUNNON TOYI Godonou

– CA Gbozounmè : Alain S. YOSSOUNON

– CA Sado : Gabriel HOUNDOGANDJI

6 mars 2026