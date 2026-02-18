Liste des 77 maires (Mandature 2026-2033)

573 visites en ce moment
Les élus des 77 communes du Bénin ont officiellement pris leurs fonctions pour la mandature 2026-2033. Après l’installation des conseillers communaux dans leurs fonctions, les maires des communes ont été désignés, marquant une étape clé dans le processus de décentralisation et de gouvernance locale. Voici la liste complète des maires pour la mandature 2026-2033.
*LISTE COMPLÈTE DES 77 MAIRES DE LA MANDATURE 2026-2033*
*UP-R : 44* *BR : 33*
*_ALIBORI_*
_1• Banikoara : *Bio Ali Sabi Goré (BR)*_
_2• Gogounou : *Tidjani B. M. Seydou Bary (BR)*_
_3• Kandi : *Alazi Osséni Saka Zinatou (UP-R)*_
_4• Karimama : *Igouma Dourhaman (UP-R)*_
_5• Malanville : *Labo Goumbi Kassim (UP-R)*_
_6• Ségbana : *Kora Aboudou Razack Kora (UP-R)*_
*_ATACORA_*
_7• Boukoumbé : *Ludovic Nambi (BR)*_
_8• Cobly : *Gnanyati Boni Alphonse (BR)*_
_9• Kérou : *Wari Brisso Pierre (UP-R)*_
_10• Kouandé : *Sabi Dan Bienvenu (UP-R)*_
_11• Matéri : *Kassa Wimbo Robert (BR)*_
_12• Natitingou : *Ouindeyama Taté (BR)*_
_13• Ouassa-Pehunco : *Orou Maré Koto (BR)*_
_14• Tanguiéta : *Noma Amadou Aboubakar (UP-R)*_
_15• Toukountouna : *Saï Ponna Patricia (UP-R)*_
*_ATLANTIQUE_*
_16• Abomey-Calavi : *Koty G. D. Nathanaël (UP-R)*_
_17• Allada : *Gnanguenon Calixte Marie (UP-R)*_
_18• Kpomassè : *Mensah Kenam (UP-R)*_
_19• Ouidah : *Houetchénou M. Christian (UP-R)*_
_20• Sô-Ava : *André Oussou Todjè (UP-R)*_
_21• Toffo : *Agbanzé Marguerite (UP-R)*_
_22• Tori-Bossito : *Akondé Cosme Ayao (UP-R)*_
_23• Zè : *Gbandé Armando Paolo (UP-R)*_
*_BORGOU_*
_24• Bembèrèkè : *Lafia Moussa (BR)*_
_25• Kalalé : *Garba Say Abdou Wahab (BR)*_
_26• N’Dali : *Saka Méré Daouda (BR)*_
_27• Nikki : *Lafia Joseph G. Roland (BR)*_
_28• Parakou : *Zakarie Zul-Kifly (BR)*_
_29• Pèrèrè : *Mama Chabi Abdou Arouna (BR)*_
_30• Sinendé : *Issifou Yacoubou (BR)*_
_31• Tchaourou : *Rafiou Owotchè (BR)*_
*_COLLINES_*
_32• Bantè : *Fatchéhoun Daniel (BR)*_
_33• Dassa-Zoumè : *Lawin Okry Kadoukpè Armand (BR)*_
_34• Glazoué : *Agbaka Odjoutchoni Dieudonné (BR)*_
_35• Ouèssè : *Ayedon Biaou Romain (BR)*_
_36• Savalou : *Houedo V. François (UP-R)*_
_37• Savè : *Rafiou Challa (BR)*_
*_COUFFO_*
_38• Aplahoué : *Hyppolite Natabou (BR)*_
_39• Djakotomey : *Sokégbé Janvier Ulrich (UP-R)*_
_40• Dogbo : *Ako Dodji Mathurin (BR)*_
_41• Klouékanmè : *Lonlonto Gilchrist Dayalor (BR)*_
_42• Lalo : *Mahouna Georges Ekpé (BR)*_
_43• Toviklin : *TCHIKPE Eskil (BR)*_
*_DONGA_*
_44• Bassila : *Tassou Zakari Filibikirou (BR)*_
_45• Copargo : *Séibou Idrissou (BR)*_
_46• Djougou : *Yaya Idrissou (BR)*_
_47• Ouaké : *Zacari Maharane (BR)*_
*_LITTORAL_*
_48• Cotonou : *Luc Gnacadja (UP-R)*_
*_MONO_*
_49• Athiémé : *Assou François Cossi (UP-R)*_
_50• Bopa : *Djossou Abel (UP-R)*_
_51• Comè : *Tohouégnon G. Y. M. Edgar (UP-R)*_
_52• Grand-Popo : *Ayikpé Carlos Yao (UP-R)*_
_53• Houéyogbé : *Casimir Sossa (BR)*_
_54• Lokossa : *Hounza John (UP-R)*_
*_OUÉMÉ_*
_55• Adjarra : *Germain Wanvoégbè (UP-R)*_
_56• Adjohoun : *Hounkanrin Félicien (UP-R)*_
_57• Aguégués : *Agbokoumissi Ernest (BR)*_
_58• Akpro-Missérété : *Hounkanrin Joseph (UP-R)*_
_59• Avrankou : *Ganhoutodé Gabriel (UP-R)*_
_60• Bonou : *Emmanuel Dossou Zounmènou (BR)*_
_61• Dangbo : *Agon J. Hyacinthe (UP-R)*_
_62• Porto-Novo : *Toukourou M. Rachadou O. (UP-R)*_
_63• Sèmè-Kpodji : *Singbo Kpena Thomas (UP-R)*_
*_PLATEAU_*
_64• Adja-Ouèrè : *Amoussou Laurent Kolawolé (BR)*_
_65• Ifangni : *Aguêmon D. Anselme (UP-R)*_
_66• Kétou : *Adégnika Titiloya A. L. Angélique (UP-R)*_
_67• Pobè : *Kouchadé A. Clément (UP-R)*_
_68• Sakété : *Oniyogou Alexis O. O. I. (UP-R)*_
*_ZOU_*
_69• Abomey : *Kpassassi M. Franck (UP-R)*_
_70• Agbangnizoun : *Kouholi Clétus Oscar (UP-R)*_
_71• Bohicon : *Bokossa Y. Ferdinand (UP-R)*_
_72• Covè : *Aïhunhin A. Auguste (UP-R)*_
_73• Djidja : *Katakenon C. Martin (UP-R)*_
_74• Ouinhi : *Zannou A. A. Bernard (UP-R)*_
_75• Zangnanado : *Akpoyete H. Damase (UP-R)*_
_76• Za-Kpota : *Ahossouboko Marc (UP-R)*_
_77• Zogbodomey : *Houesse Ludovic Daniel (UP-R)*_