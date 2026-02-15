Liste des 72 maires déjà installés

Après les élections communales du 11 janvier dernier, le Bénin amorce une nouvelle phase de gouvernance locale avec l’installation des conseils communaux. Débutée le 14 février, l’installation s’est poursuivie ce dimanche 15 février 2026.
LES 72 MAIRES DEJA INSTALLES
1- Ségbana : Abdoul Razack Kora
2- Ouinhi : Bernard Zannou
3- Grand-Popo : Carlos Ayité
4- Toffo : Marguerite Agbanze
5- Kalalé : Garba Say Abdouwahabou
6- Zangnanado : Damase Akpoyete
7- Ouèssè : Romain Ayedoun
8- Comè : Edgar Tohouégnon
9- Covè : Auguste Aïhunhin
10- Bopa : Abel Djossou
11- Bohicon : BOKOSSA Ferdinand
12- Ouidah : Christian Houétchénou
13- Kérou : Wari Brisso Pierre
14- Allada : Gnanguenon Calixte
15- Glazoué : Agbaka Ogoutchoni Dieudonné
16- Djidja : Katakenon Martin
17- Lalo : Georges Ekpé
18- Banikoara : Bio Ali Sabi Goré
19- Kouandé : Sabi Dan Bienvenu
20- Savè : Rafiou Challa
21- Zogbodomey : Houesse Daniel
22- Aguégués : Agbokoumissi Ernest
23- Athiémé : François Assou
24- Houéyogbé : Casimir Sossa
25- Adjohoun : Félicien Hounkanrin
26- Toviklin : TCHIKPE Eskil
27- Natitingou : Ouindeyama Taté
28- Sèmè-Kpodji : SINGBO Thomas
29- Bembèrèkè : Lafia Moussa
30- Nikki : Roland Joseph Lafia
31- Za-Kpota : Marc Ahossouboko
32- Kpomassè : Kenam Mensah
33- Abomey : Franck Kpassassi
34 - Toucountouna : Saï Patricia Ponna
35- Agbangnizoun : Oscar Clétus Kouholi
36- N’dali : Daouda Saka Méré
37- Cotonou : Luc Gnancadja
38- Dassa-Zoumè : Lawin Okry Kadukpè Armand
39- Djougou : Yaya Idriss ou
40- Bassila : TASSOU ZAKARI Filikibirou
41- Lokossa : Hounza John
42- Tanguiéta : Noma Aboubakar
43- Akpro-Missérété : HOUNKANRIN Joseph
44- Sinendé : Issifou Yacoubou
45- Klouékanmè : Lonlonto G. Dayalor
46- Dangbo : Hyacinthe Agon
47- Matéri : Kassa Robert
48- Savalou : Houedo François
49- Zè : Agbatri Armando Paolo GBANDE
50- Parakou : Zakarie Zul-Kifly
51- Aplahoué : Hyppolite Natabou
52- Cobly : Gnanyati Alphonse
53- Tchaourou : Rafiou Owotchè
54- Dogbo : Ako Dodji
55- Porto-Novo : Toukourou Rachadou
56- Bantè : Fatchéhoun Daniel
57- Sô-Ava : André Todjè
58- Abomey-Calavi : Nathanaël Koty
59- Ouaké : Maharane Zacari
60- Pobè : Clément Kouchadé
61- Copargo : Idrissou Séibou
62- Boukoumbé : Ludovic Nambi
63- Avrankou : Ganhoutodé Gabriel
64- Djakotomey : Sokégbé Ulrich
65- Adjara : Germain Wanvoégbè
66- Pèrèrè : Mama Chabi Abdou Arouna
67- Kandi : Alazi Osséni Saka Zinatou
68- Malanville : Labo Goumbi Kassim
69- Tori-Bossito : Cosme Ayao Akondé
70- Péhounco : Orou Maré Koto
71- Bonou : Emmanuel Zounmènou
72- Kétou : Adégnika Angélique Titiloya