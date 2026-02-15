dimanche, 15 février 2026 -

Gouvernance locale au Bénin

Liste des 72 maires déjà installés




Après les élections communales du 11 janvier dernier, le Bénin amorce une nouvelle phase de gouvernance locale avec l’installation des conseils communaux. Débutée le 14 février, l’installation s’est poursuivie ce dimanche 15 février 2026.

LES 72 MAIRES DEJA INSTALLES

1- Ségbana : Abdoul Razack Kora

2- Ouinhi : Bernard Zannou

3- Grand-Popo : Carlos Ayité

4- Toffo : Marguerite Agbanze

5- Kalalé : Garba Say Abdouwahabou

6- Zangnanado : Damase Akpoyete

7- Ouèssè : Romain Ayedoun

8- Comè : Edgar Tohouégnon

9- Covè : Auguste Aïhunhin

10- Bopa : Abel Djossou

11- Bohicon : BOKOSSA Ferdinand

12- Ouidah : Christian Houétchénou

13- Kérou : Wari Brisso Pierre

14- Allada : Gnanguenon Calixte

15- Glazoué : Agbaka Ogoutchoni Dieudonné

16- Djidja : Katakenon Martin

17- Lalo : Georges Ekpé

18- Banikoara : Bio Ali Sabi Goré

19- Kouandé : Sabi Dan Bienvenu

20- Savè : Rafiou Challa

21- Zogbodomey : Houesse Daniel

22- Aguégués : Agbokoumissi Ernest

23- Athiémé : François Assou

24- Houéyogbé : Casimir Sossa

25- Adjohoun : Félicien Hounkanrin

26- Toviklin : TCHIKPE Eskil

27- Natitingou : Ouindeyama Taté

28- Sèmè-Kpodji : SINGBO Thomas

29- Bembèrèkè : Lafia Moussa

30- Nikki : Roland Joseph Lafia

31- Za-Kpota : Marc Ahossouboko

32- Kpomassè : Kenam Mensah

33- Abomey : Franck Kpassassi

34 - Toucountouna : Saï Patricia Ponna

35- Agbangnizoun : Oscar Clétus Kouholi

36- N’dali : Daouda Saka Méré

37- Cotonou : Luc Gnancadja

38- Dassa-Zoumè : Lawin Okry Kadukpè Armand

39- Djougou : Yaya Idriss ou

40- Bassila : TASSOU ZAKARI Filikibirou

41- Lokossa : Hounza John

42- Tanguiéta : Noma Aboubakar

43- Akpro-Missérété : HOUNKANRIN Joseph

44- Sinendé : Issifou Yacoubou

45- Klouékanmè : Lonlonto G. Dayalor

46- Dangbo : Hyacinthe Agon

47- Matéri : Kassa Robert

48- Savalou : Houedo François

49- Zè : Agbatri Armando Paolo GBANDE

50- Parakou : Zakarie Zul-Kifly

51- Aplahoué : Hyppolite Natabou

52- Cobly : Gnanyati Alphonse

53- Tchaourou : Rafiou Owotchè

54- Dogbo : Ako Dodji

55- Porto-Novo : Toukourou Rachadou

56- Bantè : Fatchéhoun Daniel

57- Sô-Ava : André Todjè

58- Abomey-Calavi : Nathanaël Koty

59- Ouaké : Maharane Zacari

60- Pobè : Clément Kouchadé

61- Copargo : Idrissou Séibou

62- Boukoumbé : Ludovic Nambi

63- Avrankou : Ganhoutodé Gabriel

64- Djakotomey : Sokégbé Ulrich

65- Adjara : Germain Wanvoégbè

66- Pèrèrè : Mama Chabi Abdou Arouna

67- Kandi : Alazi Osséni Saka Zinatou

68- Malanville : Labo Goumbi Kassim

69- Tori-Bossito : Cosme Ayao Akondé

70- Péhounco : Orou Maré Koto

71- Bonou : Emmanuel Zounmènou

72- Kétou : Adégnika Angélique Titiloya

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

