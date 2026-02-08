dimanche, 8 février 2026 -

🔴𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗕𝗥 : 𝟴𝟱𝟮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝗣𝗮𝘀 𝗲́𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝗶𝗲̀𝗴𝗲𝘀 𝗨𝗣-𝗥 : 𝟵𝟲𝟯 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 :     🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :    

Infrastructures marchandes au Bénin

Liste des 20 marchés déjà ouverts




Dans le cadre du Programme d’Actions du Gouvernement (PAG), le Bénin a déjà ouvert 20 marchés modernes urbains, répartis entre les grandes villes comme Cotonou, Porto-Novo, Parakou, Abomey, Djougou, Natitingou et des localités telles que Pahou, Houègbo, Azovè, Glazoué pour les marchés régionaux. Ces marchés urbains et régionaux offrent aux commerçants des espaces modernes, organisés et sécurisés.
Le dernier marché en cours de finalisation est celui de Ouando, à Porto-Novo, qui devrait être opérationnel à fin février 2026.

Marchés modernes urbains (15)

Cadjèhoun

Tokpégblé

Ganhi

Gbégamey

Agla-Hlazounto

Mènontin

Wologuèdè

Aïdjèdo

Midombo

Ahouangbo à Porto-Novo

Guêma à Parakou

PK3 à Cotonou

Houndjro à Abomey

Djougou

Cococodji

Marchés régionaux (5)

Pahou (Abomey-Calavi)

Houègbo (Allada)

Natitingou

Azovè

Glazoué

8 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




