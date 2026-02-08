Liste des 20 marchés déjà ouverts

Dans le cadre du Programme d’Actions du Gouvernement (PAG), le Bénin a déjà ouvert 20 marchés modernes urbains, répartis entre les grandes villes comme Cotonou, Porto-Novo, Parakou, Abomey, Djougou, Natitingou et des localités telles que Pahou, Houègbo, Azovè, Glazoué pour les marchés régionaux. Ces marchés urbains et régionaux offrent aux commerçants des espaces modernes, organisés et sécurisés.

Le dernier marché en cours de finalisation est celui de Ouando, à Porto-Novo, qui devrait être opérationnel à fin février 2026.

Marchés modernes urbains (15)

Cadjèhoun

Tokpégblé

Ganhi

Gbégamey

Agla-Hlazounto

Mènontin

Wologuèdè

Aïdjèdo

Midombo

Ahouangbo à Porto-Novo

Guêma à Parakou

PK3 à Cotonou

Houndjro à Abomey

Djougou

Cococodji

Marchés régionaux (5)

Pahou (Abomey-Calavi)

Houègbo (Allada)

Natitingou

Azovè

Glazoué

8 février 2026 par ,