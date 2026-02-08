Liste des 20 marchés déjà ouverts

769 visites en ce moment
Dans le cadre du Programme d’Actions du Gouvernement (PAG), le Bénin a déjà ouvert 20 marchés modernes urbains, répartis entre les grandes villes comme Cotonou, Porto-Novo, Parakou, Abomey, Djougou, Natitingou et des localités telles que Pahou, Houègbo, Azovè, Glazoué pour les marchés régionaux. Ces marchés urbains et régionaux offrent aux commerçants des espaces modernes, organisés et sécurisés.
Le dernier marché en cours de finalisation est celui de Ouando, à Porto-Novo, qui devrait être opérationnel à fin février 2026.
Marchés modernes urbains (15)
Cadjèhoun
Tokpégblé
Ganhi
Gbégamey
Agla-Hlazounto
Mènontin
Wologuèdè
Aïdjèdo
Midombo
Ahouangbo à Porto-Novo
Guêma à Parakou
PK3 à Cotonou
Houndjro à Abomey
Djougou
Cococodji
Marchés régionaux (5)
Pahou (Abomey-Calavi)
Houègbo (Allada)
Natitingou
Azovè
Glazouéwww.24haubenin.bj ; L'information en temps réel