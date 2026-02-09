Liste complète du bureau présidé par Djogbénou

Le nouveau bureau de l’Assemblée nationale est élu au terme du vote qui a eu lieu lors de la session inaugurale ce dimanche 8 février 2026, au Palais des gouverneurs à Porto-Novo. Le parti Union progressiste le renouveau, majoritaire, occupe 4 postes contre 3 pour le Bloc républicain (BR).

La nouvelle équipe dirigeante du Parlement béninois est connue. Joseph Djogbénou, élu président de l’Assemblée nationale, sera assisté du député Barthélémy Kassa du parti Bloc républicain, au poste de premier vice-président. Il avait occupé ce poste lors de la dernière mandature.

Secrétaire parlementaire lors de la 9e législature, Mahugnon Kakpo du parti UP-R, est élu 2e vice-président et remplace ainsi Léon Basile Ahossi, du parti Les Démocrates (LD), qui avait occupé ces fonctions à la 9e législature. Cette formation politique de l’opposition n’est pas représentée à la 10e législature.

Djibril Amadou Labiou de l’UP-R, précédemment premier questeur de l’Assemblée nationale à la 9e législature, est reconduit à son poste.

Comme lui, Chantal Ahyi du BR est également reconduite au poste de deuxième questeur. Elle est la seule femme membre du bureau de cette 10ᵉ législature.

David Godonou Houinsa, membre de l’UP-R et précédemment deuxième secrétaire parlementaire, devient premier secrétaire parlementaire.

Le seul nouveau membre de bureau, est le député Inoussa Chabi Zimé, maire de maire de Parakou, élu sur la liste BR dans la 8ᵉ circonscription électorale. Il est élu secrétaire parlementaire.

Liste du bureau de l’Assemblée nationale

Président : Joseph Fifamè Djogbénou

1er vice-président : Barthélémy Kassa

2è vice-président : Mahougnon Kakpo

1er questeur : Djibril Amadou Labiou

2e questeur : Chantal Ahyi

1er secrétaire parlementaire : David Godonou Houinsa

2è secrétaire parlementaire : Inoussa Chabi Zimé

