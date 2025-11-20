Liste UP-R pour les élections législatives

Le parti Union progressiste le renouveau (UP-R), à l’instar de 5 autres partis politiques, a déposé sa liste de candidatures pour les élections législatives de janvier 2026, à la Commission électorale nationale autonome (CENA), ce mercredi 19 novembre 2025. La liste soumise aux équipes de l’institution en charge de l’organisation des élections au Bénin, est composée de 109 candidats titulaires et 109 suppléants.

Ci-dessous la liste des 109 candidats titulaires et suppléants

20 novembre 2025 par ,