Liquidateur et Comité interministériel de supervision à la SOBEMAP

Le liquidateur a été désigné après la dissolution de la Société Béninoise des Manutentions Portuaires (SOBEMAP) prononcée au Conseil des ministres du 30 novembre 2022. Un comité interministériel de trois membres a été également créée pour suivre la procédure de dissolution.

Le processus de dissolution de la Société Béninoise des Manutentions Portuaires (SOBEMAP) est enclenché. Le gouvernement a nommé monsieur Armand Pierrot Fandohan liquidateur de la Société Béninoise des Manutentions Portuaires (SOBEMAP).

Le liquidateur est un expert-comptable du cabinet MAZARS. Il dispose de six mois, dès sa prise de fonction, pour produire « une feuille de route présentant notamment la méthodologie de travail et les modalités d’intervention à soumettre à la validation d’un comité interministériel chargé de la supervision de la liquidation ».

Le Comité interministériel chargé de la supervision de la liquidation est composé de trois membres dont un (1) représentant du Ministère de l’Economie et des Finances, un (1) représentant du Ministère des Infrastructures et des Transports et un (1) représentant de la Présidence de la République.

Selon l’article 4 du décret N°2022-685 du 30 novembre 2022 portant dissolution de la Société Béninoise des Manutentions Portuaires et nomination de son liquidateur, « Le liquidateur dépose, selon une périodicité fixée dans la feuille de route, des rapports d’étape sur l’état d’avancement des opérations de liquidation et au terme de sa mission, un rapport de clôture de la liquidation au comité interministériel chargé de la supervision de la liquidation ».

Le gouvernement justifie la dissolution de la SOBEMAP, société d’Etat créée le 27 mars 1969 pour assurer la manutention des marchandises en conventionnel au port de Cotonou, par son faible niveau de compétitivité lié à son statut d’entreprise publique et « sa trop faible capacité d’investissement qui ne lui permet pas d’adapter ses équipements aux besoins de l’industrie maritime en perpétuelle mutation ».

Selon le Conseil du ministre du 30 novembre 2022, une société « d’économie mixte avec son capital porté par l’État et un partenaire stratégique de référence internationale » va se substituer à la SOBEMAP.

Marc MENSAH

17 janvier 2023