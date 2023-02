Lionel atteint la barre des 700 buts en club

Nouveau record pour l’homme à sept ballons d’or, Lionel Messi.

Grâce à son but inscrit ce dimanche 26 janvier sur la pelouse de l’Olympique de Marseille lors du choc de la 25e journée de Ligue 1, Lionel Messi a franchi un nouveau cap symbolique.

Lionel Messi qui inscrivait le but du break pour le PSG est entré dans les annales du football. L’Argentin a en effet inscrit son 700e but en club avec désormais 669 buts avec le Barça et 31 buts avec le PSG.

Les Parisiens ont d’ailleurs remporté le Classique face à l’OM sur 0-3.

LIONEL MESSI SCORES HIS 700TH CLUB GOAL 🐐 Another accomplishment checked off the list ✅ pic.twitter.com/HkLUGCW6kw — ESPN FC (@ESPNFC) February 26, 2023

J.S

27 février 2023 par ,