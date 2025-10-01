L’ancien Premier ministre béninois, Lionel Zinsou a été nommé, mercredi 1er octobre 2025, président de la Fondation Sèmè City.

En conseil des ministres, ce mercredi 1er octobre 2025, le gouvernement a nommé Lionel Zinsou, président de la Fondation Sèmè City.

Ancien premier ministre et économiste de renom, Lionel Zinsou aura pour mission de piloter le développement de ce hub d’innovation.

À ses côtés, Fructeux S. Aho a été désigné directeur exécutif de la fondation. Ensemble, ils dirigeront cette initiative dédiée à l’éducation, à la recherche, à l’innovation et à l’entrepreneuriat.

Fructueux Aho est l’actuel directeur général de l’Agence de Développement de l’Enseignement Technique (ADET).

Lionel Zinsou a été membre du gouvernement du président Boni Yayi, de juin 2015 à avril 2016. Candidat à la présidentielle de 2016, il a été battu au deuxième tour du scrutin par son challenger Patrice Talon.

Ancien associé-gérant de la banque Rothschild, puis président de PAI Partners, Lionel Zinsou est également connu pour son engagement en faveur du développement du continent africain.

Il a enseigné l’économie, conseillé plusieurs gouvernements africains, et siégé dans de nombreuses instances internationales.

