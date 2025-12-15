Lionel Zinsou élu président du Conseil d’Administration de ShafDB

L’économiste et ancien Premier ministre béninois Lionel Zinsou prend la tête du Conseil d’Administration de Shelter Afrique Development Bank (ShafDB). Son élection est intervenue le 11 décembre 2025, à l’issue de la 149ᵉ réunion du Conseil.

Un nouveau leadership s’installe à la tête de Shelter Afrique Development Bank (ShafDB). Lionel Zinsou a été élu président du Conseil d’Administration de cette banque multilatérale de développement panafricaine dédiée au financement du logement, du développement urbain et des infrastructures connexes. Il succède au Dr Chii Akporji, dont le mandat a été salué par l’institution. Said Athman Mtwana a été élu vice-président du Conseil d’Administration.

À l’occasion de son élection, Lionel Zinsou a exprimé son engagement à diriger la Banque « avec clarté, détermination et ambition », en veillant à ce que les investissements contribuent à renforcer les communautés, à créer des opportunités économiques et à révéler le potentiel du continent africain. « Je suis honoré d’assumer la présidence de la ShafDB à ce moment charnière de sa transformation. Sur tout notre continent, la demande de logements dignes et abordables ainsi que d’environnements urbains dynamiques est à la fois urgente et inspirante », a-t-il déclaré.

Le directeur général de la Banque, Thierno-Habib Hann, a salué l’élection des nouveaux membres du Conseil d’Administration. Il a également rendu hommage au président sortant, Dr Chii Akporji, ainsi qu’au vice-président sortant, Ahmed Belayat, pour leur contribution à la gouvernance et à l’orientation stratégique de l’institution.

« Leurs conseils seront essentiels pour promouvoir des solutions innovantes de financement du logement, renforcer les partenariats et accélérer le développement urbain et immobilier inclusif et résilient au changement climatique dans nos États membres (…) », a ajouté Habib Hann.

Avec l’arrivée de Lionel Zinsou à la présidence de son Conseil d’Administration, Shelter Afrique Development Bank ouvre un nouveau chapitre, placé sous le signe du renforcement de son impact et de l’accélération de sa transformation au service des villes africaines et du logement pour tous.

