Lionel Talon offre des kits scolaires et bourses aux enfants de Porto-Novo et d’Avrankou

Le promoteur de EYA centre communautaire, Lionel Talon sème la joie dans le cœur des enfants démunis. Dans le cadre de sa caravane sociale nationale ‘’EYA Kpô ni non’’, il a procédé ce samedi 28 octobre 2023, à l’Ecole primaire publique de Tokpota (Porto-Novo) à la remise de 380 kits scolaires et 380 bourses ainsi que l’inauguration de deux salles de classe.

Lionel Talon contribue à l’amélioration de la qualité de vie des plus démunis. C’est à travers sa caravane sociale d’envergure nationale ‘’EYA Kpô ni non’’. Lancée à Cotonou le 30 septembre 2023, l’initiative du promoteur de Eya Centre communautaire vise à offrir à plus de 1000 enfants issus des familles défavorisées répertoriés dans les 77 communes du Bénin des kits scolaires et bourses. Après l’étape de Lokossa le 26 octobre dernier, Porto-Novo a accueilli ce samedi 28 octobre, les caravaniers à l’Ecole Primaire Publique de Tokpota. Les enfants de Djassin, Tokpota et Avrankou ont reçu au total 380 kits scolaires et 380 bourses. « Le but est d’accompagner les enfants pour la rentrée scolaire. C’est une période difficile pour les parents avec le coût de scolarité et les achats de fournitures scolaires. Eya a décidé de donner un coup de pouce aux parents. L’année passée on a offert principalement les kits scolaires. Cette année on a essayé d’élargir le projet en touchant toutes les communes et en apportant aussi des bourses afin de payer les frais de scolarité des enfants », a confié Lionel Talon. Il a invité les enfants à donner le meilleur d’eux-mêmes pour des résultats satisfaisants à la fin de l’année scolaire.

« Grande est notre joie d’avoir été sélectionné comme bénéficiaires des différents dons offerts par ‘’EYA Kpô ni non’’. Nous voudrions vous manifester toute notre gratitude. Votre geste d’amour de ce jour montre que vous vous intéressez beaucoup au bien-être des enfants béninois », a déclaré la représentante des bénéficiaires, Iris Sidolé. Les enfants ont promis faire un bon usage des kits scolaires.

De fortes pluies en avril 2023 ont emporté les toitures des salles de classe de l’école maternelle publique de Tokpota construites en matériaux précaires. Lionel Talon a aussi répondu favorablement à l’appel de la directrice en réfectionnant deux salles de classes. « Depuis 2015, j’ai adressé plusieurs courriers à des structures sans succès. Ma joie est immense. Merci à Lionel Talon », a affirmé Blanche Kindji Ahyi, directrice de l’école maternelle publique de Tokpota. Ce joyau inauguré fait désormais le bonheur des parents.

Le projet social de Lionel Talon a été lancé en 2022 sous l’appellation ‘’Eya School’’. Au titre de l’année 2022-2023, près de 4.000 kits ont été distribués aux enfants démunis. Baptisée désormais ‘’ EYA Kpô ni non’’, l’initiative qui est à sa deuxième édition va permettre d’offrir des kits scolaires et des bourses à plus de 1000 enfants répartis dans les 77 communes du Bénin.

Akpédjé Ayosso

29 octobre 2023