Lionel Messi remporte son 8e sacre

C’est une nuit historique pour Lionel Messi. Champion du Monde avec l’Argentine, La Pulga est bien le Lauréat Ballon d’or 2023 de France Football. L’ancien du FC Barcelone a glané ce lundi 30 Octobre au théâtre du Châtelet à Paris, son 8e sacre.

La traditionnelle cérémonie du Ballon d’Or a eu lieu ce lundi soir au théâtre du Châtelet à Paris en France. Comme les rumeurs l’annonçaient déjà, c’est bien Lionel Messi qui a remporté, pour la huitième fois de sa carrière, ce trophée individuel très convoité par les joueurs.

Face à une rude concurrence composée du Français Kylian Mbappé et du Norvégien Erling Haaland, l’Argentin est parti grand favori notamment avec la Coupe du Monde 2022 remportée avec l’Argentine au Qatar. "Merci à tous ceux qui ont voté pour moi, toutes les personnes qui me permettent de remporter ce prix. A mes coéquipiers en sélection, le coach et l’encadrement de l’équipe d’Argentine. Je souhaite féliciter Haaland, Kylian et tous les autres. C’était une année spectaculaire. Je vois beaucoup de visages que je souhaite remercier parce qu’ils ont tous consacré beaucoup de temps à ce succès.", a déclaré Lionel Messi sur la scène du théâtre du Châtelet en recevant son trophée.

Avec ses 56 buts durant la saison, Erling Haaland a remporté le trophée Gerd Müller récompensant le meilleur buteur sur la saison.

Le crack Jude Bellingham du Real Madrid est le meilleur jeune joueur de l’année avec son trophée Kopa.

Vinicius Jr remporte le Prix Socrates attribué au joueur ayant apporté le plus de contributions humanitaires. C’est bien évidemment pour l’engagement du joueur pour les enfants défavorisés au Brésil, son pays d’origine.

Le Ballon d’Or féminin est revenu à la dame du FC Barcelone, Aitana Bonmati.

En ce qui concerne les exploits collectifs, Manchester City avec le triplé réalisé lors de la saison écoulée est élu meilleur club de la saison. Chez les dames, c’est le FC Barcelone.

J.S

30 octobre 2023 par