La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) a levé les sanctions qui frappaient le journal Le Patriote et le média en ligne Bénin Web TV. Les deux médias suspendus respectivement le 21 janvier 2025 et le 12 mars 2025 peuvent faire leur retour dans l’univers médiatique. Voici les décisions portant levée de la suspension en date du 20 mai 2025.

22 mai 2025 par ,