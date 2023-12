Leur jeu a captivé le monde entier. Montre à quoi tu es capable !

La société de paris fiable 1xBet poursuit son projet 1xBetAfricanLegends, dans lequel elle raconte les meilleurs footballeurs africains de l’histoire. Aujourd’hui, nous nous souviendrons des dribbleurs exceptionnels qui ont enchanté le monde avec leur technique unique et ont gagné l’amour et l’admiration de millions de supporteurs.

Jay-Jay Okocha

Aujourd’hui encore, de nombreux fans du monde entier se souviennent du nom de Jay-Jay Okocha lorsqu’ils entendent le mot "dribble". Le milieu de terrain nigérian avait un talent unique et jouait au football professionnel avec la passion d’un gamin d’arrière-cour. Il pouvait facilement et gracieusement se démarquer de n’importe quel défenseur, avait une vitesse fulgurante et une frappe de balle précise. Il semble que Jay-Jay ne perfectionnait pas ses feintes à l’entraînement, mais qu’il les inventait sur le terrain, sous l’influence de la magie du football connue à lui seul. Le Nigérian a remporté la Coupe d’Afrique des Nations et les Jeux olympiques avec l’équipe nationale et ses décisions originales sur le terrain sont entrées à jamais dans la collection d’or des meilleurs moments de l’histoire du football. Il suffit de se rappeler le but que Okocha a marqué dans les buts de Oliver Kahn en 1993. Personne n’a plus jamais fait montrer l’un des meilleurs portiers de sa génération aussi impuissant.

Abedi Pelé

Abedi Ayew a gagné son surnom de Pelé grâce à sa technique inimitable et à sa capacité à prendre des décisions étonnantes sur le terrain, comme le faisait le roi du football. Le milieu de terrain ghanéen était doté d’une plasticité et d’une technique étonnantes. Sur la pelouse, il ressemblait à un félin qui captait l’attention de ses marqueurs, avant de les surprendre par une feinte ou une accélération fulgurante. Le don particulier d’Abedi Pelé était sa capacité à rassembler plusieurs défenseurs autour de lui et à délivrer un caviar à son partenaire, qui n’avait plus qu’à éliminer le gardien de but. Abedi a remporté trois fois d’affilée le titre du Joueur africain de l’année, la Coupe d’Afrique des Nations avec le Ghana et la Ligue des champions avec l’Olympique Marseille, mais sa principale récompense reste l’amour des tifosi.

Samuel Eto’o

Les souvenirs du jeu de la légende camerounaise sont encore frais dans les mémoires et font battre le cœur des supporters de l’Inter et du FC Barcelone. Samuel Eto`o surprenait par sa facilité à déborder ses adversaires en vitesse, à leur casser les reins par ses dribbles, tandis que sa technique était appréciée au FC Barcelone, avec Ronaldinho et Messi dans ses rangs. Il pouvait enrouler le ballon dans le coin d’une seule touche, éliminer le gardien avec un coup du sombrero élégant, rendre ineffectifs plusieurs joueurs adverses ou enfoncer un but sur une frappe de loin... rien n’était impossible pour cet attaquant. Eto’o a remporté le triplé avec le Barça et l’Inter, a été élu Joueur africain de l’année quatre fois, un record, et a gagné la médaille d’or olympique - une carrière brillante qui ne sera jamais oubliée en Afrique.

