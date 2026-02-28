lundi, 2 mars 2026 -

Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8)    

Lettre ouverte aux électeurs béninois (2) : Protéger l’œuvre, préparer l’avenir




Chers compatriotes,

Une nation se juge à sa capacité à préserver ce qu’elle a construit et à préparer ce qu’elle ambitionne de devenir.
Depuis une décennie, le Bénin a engagé une transformation profonde. Sous la conduite du président Patrice Talon, notre pays a restauré l’autorité de l’État, modernisé ses infrastructures et rétabli sa crédibilité financière. Ces avancées n’ont pas été le fruit du hasard. Elles sont le résultat d’une vision structurée et d’une discipline assumée.
Aujourd’hui, à l’approche d’avril 2026, une question s’impose : saurons-nous protéger cette œuvre collective ?

Protéger l’œuvre
Les finances publiques ont été assainies.
L’administration budgétaire modernisée.
La signature du Bénin consolidée sur les marchés internationaux.
En 2020, la Banque mondiale a reclassé notre pays parmi les économies à revenu intermédiaire inférieur. Ce reclassement consacre des années d’efforts et de réformes structurelles.
Au sein de l’Union économique et monétaire ouest-africaine, le Bénin a contribué à renforcer la souveraineté monétaire régionale.
Ces résultats portent la marque d’un travail rigoureux mené au ministère de l’Économie et des Finances par Romuald Wadagni. Ils ont permis de financer des infrastructures structurantes, d’améliorer l’environnement des affaires et de renforcer la confiance des partenaires internationaux.
Protéger l’œuvre, ce n’est pas s’enfermer dans le passé.
C’est empêcher que les fondations patiemment posées ne soient fragilisées par l’improvisation.

Préparer l’avenir
Mais protéger ne suffit pas. Il faut projeter.

Le prochain cycle présidentiel devra accélérer l’industrialisation, renforcer la transformation locale, soutenir l’entrepreneuriat des jeunes, consolider l’inclusion financière et investir massivement dans le capital humain.
Préparer l’avenir exige compétence, expérience et crédibilité.
Romuald Wadagni incarne cette continuité stratégique. Ancien associé du cabinet international Deloitte, formé dans des institutions académiques de premier plan, enraciné dans les réalités nationales, il a démontré sa capacité à piloter des réformes complexes et à négocier dans les environnements économiques les plus exigeants.
Le Bénin a besoin d’un président opérationnel dès le premier jour.

Une responsabilité collective
Chers compatriotes,

Notre démocratie est l’un de nos plus grands patrimoines. Depuis la Conférence nationale, nous avons montré que la maturité politique n’est pas un slogan, mais une pratique.
En avril 2026, nous aurons l’occasion de démontrer une fois encore que le Bénin sait organiser des transitions dans la continuité, sans rupture brutale, sans affaiblir sa stabilité.

Protéger l’œuvre.
Préparer l’avenir.
Voilà l’exigence du moment.

Pour ma part, je ferai le choix de la consolidation et de la responsabilité. Je voterai pour Romuald Wadagni.
Mais au-delà de mon choix personnel, j’invite chaque citoyen à mesurer la portée historique de son vote.
Une nation avance lorsque son peuple refuse l’hésitation.
Une nation progresse lorsque son peuple choisit la lucidité.
En avril 2026, soyons fidèles à ce que nous avons construit.
Et préparons, avec courage et confiance, ce que nous voulons devenir.

Avec foi en notre démocratie,
Arthur TEVOEDJRE
Citoyen béninois engagé

28 février 2026 par Judicaël ZOHOUN




