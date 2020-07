Lettre aux Messagers de la Paix au nom de HWPL PeaceVolunteers

Nous sommes les membres bénévoles de Culture céleste, Paix mondiale et Restauration de la Lumière (HWPL) et les membres de la famille dans la foi de l’Association missionnaire de Shincheonji Église de Jésus. Ces deux organisations sont agréées par les autorités, et HWPL est une organisation enregistrée auprès des Nations Unies. Les deux organisations se sont développées rapidement.

Le Conseil Chrétien de Corée (CCK, protestant) a adoré et loué des divinités païennes (divinités japonaises) comme Salomon (1 Rois 11). Leurs pasteurs ont été reconnus coupables de plus de 12 000 crimes au cours de la dernière décennie. Ces actes sont antiétatiques, anti-société et anti-religion. Nous leur avons donc demandé de se repentir et de naître de nouveau. Cependant, ils ne se sont pas repentis et ont travaillé avec le président et d’autres dirigeants politiques (maire de Séoul, préfet de la province de Gyeonggi, ministre, etc.) pour nous retirer notre licence en tant qu’organisation pour la paix et organisation religieuse. Cependant l’article 20, paragraphes 1 et 2 de la Constitution coréenne stipule que la religion est libre et que la religion et la politique sont séparées.

Membres de la famille de la paix du monde entier, les messagers de paix d’HWPL ont parcouru le monde 31 fois et ont exhorté à la cessation des guerres et à la paix dans le monde. Était-ce mal ? Vous êtes témoins. Nos messagers de paix transcendent les frontières, les races et les religions et ont promis devant Dieu et les peuples du monde de mettre fin à la guerre et d’instaurer la paix dans le monde afin que cette dernière devienne un héritage éternel pour les générations futures (lors du Sommet pour la paix mondiale d’HWPL en septembre 2014).

De plus, les messagers d’HWPL ont réussi à résoudre un conflit que n’avaient pas réussi à résoudre le gouvernement, ni l’armée, ni la loi, même si quelque 120 000 personnes avaient été sacrifiées après 40 ans de conflits religieux à Mindanao, aux Philippines. HWPL est intervenue directement dans ce conflit et y a mis fin grâce à un arbitrage de paix. En commémoration, deux monuments pour la paix ont été édifiés et le même jour, le 24 janvier a été déclaré « Journée HWPL ». Et nous avons promis de travailler pour la paix ensemble.

Faut-il dissoudre une telle organisation pour la paix ?

Membres de la famille de la paix du monde entier, messagers de paix, vous souvenez-vous du « We are one » que nous avons fait dans chacun de nos pays pour la paix mondiale ?

Chères organisations pour la paix, chères organisations religieuses, veuillez joindre vos forces pour mettre fin aux actes de détention, de perquisition et de confiscation que nous subissons. Le Covid-19 est-il un préjudice ou un péché ? (Jn 8:3-11, Mt 6:14-15). Nous n’avons pas créé le Covid-19, nous ne sommes pas allés en Chine et nous ne l’avons pas ramené de Chine non plus. Malgré cela, les hommes politiques coréens veulent révoquer et supprimer nos licences en tant qu’organisation pour la paix et en tant qu’organisation religieuse dans le but d’obtenir plus de votes aux élections. Ils ont rejeté la faute sur les victimes du Covid-19 et en ont fait des boucs émissaires. C’est pour cacher leurs crimes.

De plus, la conversion forcée a causé le décès de deux membres de l’église de Shincheonji, de leurs maris et de leurs parents, et en relation avec le Covid-19 deux personnes qui ont déclaré être des croyants de l’église de Shincheonji ont été persécutées par leurs maris et sont décédées. Donc quatre membres de l’église ont été tuées. La Corée du Sud doit cesser de s’opposer aux organisations pour la paix, aux organisations religieuses et de violer les droits de l’homme.

Chers membres du Conseil consultatif pour la paix, ambassadeurs pour la paix, membres du Comité de droit international pour la paix d’HWPL, parlementaires internationaux, partenaires de MOU et de MOA, artisans de la paix du village planétaire « We are one », nous avons maintenant besoin de votre force, de votre pouvoir et de vos paroles. Journalistes du monde entier, les communiqués de presse sont essentiels. Jusqu’à ce que la vérité soit révélée, luttez pour la justice. Pour les peuples qui sont faibles, pour les droits de l’homme, pour la paix, pour les générations futures, pour l’histoire, votre cri sera le remède pour sauver les droits de l’homme. Nous sommes le no 1 mondial en matière de connaissance biblique, de travail pour la paix et de bénévolat. Voyez par vous-mêmes. Nous croyons en vous. Merci.

Les messagers de paix d’HWPL

