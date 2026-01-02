Les vœux de Patrie Talon à la Nation Béninoise

A l’orée de la nouvelle année, le chef de l’Etat Patrice Talon a sacrifié à la tradition formulant à l’endroit de toute la Nation Béninoise, ses vœux de nouvel an. S’adressant à la représentation nationale lors de son message sur l’état de la Nation, il a souhaité à toutes les béninoises et à tous les béninois, ses vœux de bonne santé, de prospérité, de patience, de patriotisme, d’amour de soi et de l’autre ainsi que la joie de vivre.

Lire le message de vœux du président de la République

Je voudrais exprimer à toutes les Béninoises et à tous les Béninois de l’intérieur et de l’extérieur, de tous âges et de toutes conditions, ma reconnaissance infinie pour l’honneur et la confiance qu’ils m’ont faits en me confiant, durant deux mandats successifs, le destin, la direction de notre beau et grand pays.

Je veux leur dire que j’ai pris et gardé, tout le long des deux mandats, la mesure de leurs attentes, que j’ai donné le meilleur de moi-même, jour et nuit, avec bonne foi et abnégation, pour être à la hauteur de leur confiance.

Je veux leur dire aussi que j’ai le regret de ne pas avoir tout réussi.

Mais je veux davantage leur dire, alors que la fin de ma mission est toute proche, que j’ai la certitude qu’ensemble nous avons accompli de grandes choses, dont certaines nous paraissaient même impossibles.

Je veux enfin leur dire, que surtout, notre état d’esprit a considérablement changé.

Que désormais, plus rien ne nous est impossible.

Que le Bénin a véritablement et définitivement trouvé son chemin pour se développer enfin et offrir, peu à peu, à chacun, le bien-être légitimement attendu, et qui est de plus en plus espéré, mais qui est désormais à notre portée.

Le développement, le bien-être attendu depuis tant de temps par tous, ce bien-être, il est désormais à notre portée et nous cheminons chaque jour ensemble pour le conquérir.

Bientôt, de nouveaux conseils communaux prendront le relais dans nos communes, une nouvelle législature succédera à la présente ici à Porto-Novo, un nouveau Président de la République prendra les rênes du Bénin.

Tous ces changements qui s’annoncent matérialisent la dynamique de la vie, et sont le symbole du renouvellement inéluctable, gage d’espérance et de progrès.

Les élections générales qui, à cet effet se préparent, seront paisibles et sereines parce que chacun, quelles que soient son appréciation et son appartenance, aura compris que le seul véritable enjeu c’est le Bénin.

Mesdames et Messieurs les députés, représentants de la Nation tout entière,

Par vous, à travers vous et vous prenant encore à témoin, je voudrais dire à tous, aux Béninois et aux Béninoises, de l’intérieur et de l’extérieur, que nous n’avons aucune raison de craindre l’avenir.

Je veux leur dire et le répéter, que nous avons trouvé notre chemin.

Je veux leur demander de faire confiance au Bénin, de faire confiance aux générations successives désormais actives pour notre bien commun, pour notre développement.

Je veux leur dire : n’ayons donc aucune crainte, l’âme du Bénin veillera et le meilleur est à venir.

Tels sont ma prière et mon vœu pour l’année 2026 qui s’annonce pleine d’allégresse et de réussites pour le Bénin.

Puisse-t-elle apporter à chacune et à chacun, la bonne santé, la prospérité, la patience, le patriotisme, l’amour de soi et de l’autre ainsi que la joie de vivre.

