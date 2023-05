Les villes où le projet Asphaltage 2 démarre en août

La phase 2 du projet Asphaltage sera lancée « autour de début août » dans les villes prises en compte, selon une précision donnée, vendredi 12 mai 2023, par le secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Houngbédji.

C’est « autour de début août » qu’il sera procédé au « lancement formel » des travaux du projet asphaltage, phase 2, a indiqué Wilfried Léandre Houngbédji, secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement, vendredi 12 mai 2023 lors d’une rencontres avec les professionnels des médias.

La phase 2 concerne les villes de : Cotonou, Abomey-Calavi, Porto-Novo, Parakou, Kandi et Djougou.

« Pour les villes comme Kandi, Cotonou, Parakou et Djougou… », le secrétaire général adjoint du gouvernement a précisé que selon les informations reçues de la SIRAT (Société des infrastructures routières et de l’aménagement du territoire), « renseignent que les procédures d’appel d’offres sont terminées, le dépouillement a eu lieu et un rapport sera adressé à l’autorité pour appréciation et arbitrage ».

Asphaltage est projet du gouvernement du président Patrice Talon dont les travaux consistent à la construction de voirie en bitume comme en pavés ; la mise en place de caniveaux ; l’installation de lampadaires solaires, de signalisations de sécurité ; l’aménagement d’espaces verts et la réhabilitation des clôtures des écoles, établissements et centres publics situés aux bords des axes routiers.

