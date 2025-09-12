Les véhicules à vitres teintées ’’non conformes’’ interdits dès Octobre

Les véhicules aux vitres opaques teintées sont interdits de circulation au Bénin, selon la réglementation en vigueur en la matière depuis 2017. Le gouvernement donne jusqu’au 1er octobre 2025 aux automobilistes pour se mettre en règle.

Dans un communiqué publié le 5 septembre 2025, le ministre de l’Intérieur et de la sécurité publique, Alassane Seidou, rappelle que « conformément au décret N°2017-546 du 22 novembre 2017 », certains types de vitres teintées sont interdits sur le territoire national. Sont visés les pare-brise opaques et les vitres latérales avant qui « ne permettent pas une visibilité claire de l’intérieur du véhicule à partir de l’extérieur ».

Opération de retrait dès le 1er octobre

À compter du 1er octobre, la Police républicaine mènera une « opération d’immobilisation et de retrait de la circulation » des véhicules non conformes.

Les automobilistes sont donc appelés à se mettre en conformité sans délai. Selon le communiqué, les cas bénéficiant de dérogations ne sont pas concernés.

L’opération entend « garantir la sécurité des personnes et des biens », selon le Ministre. Alassane Seidou appelle à « faire preuve de civisme et de responsabilité ».

