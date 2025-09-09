Les véhicules à bras interdite de circulation

Interdiction de la circulation anarchique des véhicules à bras (pousses-pousses, charrettes et autres engins similaires) sur les grandes artères et les trottoirs des routes asphaltées au Bénin. L’annonce a été faite, mardi 09 septembre 2025, par la Police Républicaine.

Dans un souci constant d’amélioration de la fluidité de la circulation et de la sécurité des déplacements urbains, l’interdiction de la circulation anarchique des véhicules à bras (pousses-pousses, charrettes, etc.) sur les grandes artères et les trottoirs des routes asphaltées a été actée. Cette décision, bien que marquant une rupture avec certaines habitudes, s’inscrit dans une volonté de moderniser les infrastructures routières et de garantir un cadre de vie plus sûr pour tous.

Dans cette perspective, la Police républicaine a d’ores et déjà entamé le retrait systématique de ces véhicules des zones concernées. Cette mesure vise non seulement à libérer les trottoirs encombrés, mais aussi à préserver l’esthétique urbaine et à renforcer la sécurité des piétons, des cyclistes et des automobilistes.

Des risques multiples justifient cette interdiction.

La circulation anarchique des véhicules à bras pose plusieurs problèmes majeurs :

En matière de sécurité routière, ces véhicules, souvent non réglementés et mal équipés, augmentent les risques d’accidents, notamment sur les axes à fort trafic. Piétons et cyclistes sont particulièrement exposés à ces dangers.

En terme de fluidité du trafic, la présence incontrôlée de ces engins ralentit la circulation, provoque des embouteillages et perturbe l’efficacité des transports publics et privés.

Sur le plan de l’hygiène et salubrité publique, certains véhicules à bras sont utilisés pour le transport de marchandises ou de déchets, contribuant à la dégradation de la propreté des voies publiques.

Une initiative salutaire pour un cadre de vie amélioré.

La Police républicaine rappelle que cette mesure, déjà en cours, s’inscrit dans une démarche globale de modernisation de nos infrastructures urbaines. Elle appelle tous les citoyens à comprendre et à soutenir cette initiative, essentielle pour garantir un espace public plus sûr, plus propre et plus harmonieux.

Ensemble, œuvrons pour une ville où la sécurité, la fluidité et l’esthétique riment avec modernité

